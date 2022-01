Henstedt-Ulzburg

Rätselraten in Henstedt-Ulzburg. Wie geht es weiter mit dem Real-Standort im Gewerbepark? Beteiligte sind Real als jetziger Mieter der Immobilie, Edeka Nord als möglicher Nachmieter und das Investorenunternehmen Redos Real Estate als Vermieter. Redos besitzt in ganz Deutschland Immobilien und hat 2019 den Gewerbepark in Henstedt-Ulzburg gekauft.

Real will seine Standorte verkaufen und verhandelt unter anderem mit Edeka, Globus und Kaufland. In Henstedt-Ulzburg wollte – das wurde bereits im vergangenen Jahr verkündet – Edeka einsteigen und den Standort übernehmen. Wie KN-Online berichtete, lief der Ausverkauf und die Übergabe sollte Ende Januar vonstatten gehen. Dann die Wende. Real bestätigte Gerüchte, nach denen sich Edeka aus dem Deal zurückgezogen habe. Man stehe in Kontakt mit anderen Kaufinteressenten.

Edeka Nord verwundert über Statement von Real

Das wiederum kann Edeka Nord mit Sitz in Neumünster nicht bestätigen. „Wir haben weiterhin einen bestehenden Vertrag mit Real. Über die aktuelle Entwicklung sind wir sehr verwundert“, betont Unternehmenssprecherin Helene Dahlke in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber KN-Online. „Derzeit führen wir aktiv Gespräche mit dem Vermieter sowie mit Real, um die Situation zeitnah zu klären.“ Aufgrund laufender Gespräche, so Dahlke, möchte Edeka Nord sich zu weiteren Einzelheiten nicht äußern.

Vermieter Redos sucht Lösung für Standort Henstedt-Ulzburg

Und der Vermieter? Redos-Konzernsprecher Jürgen Herres hält sich bedeckt. „In der Tat wird derzeit nach einer Lösung gesucht“, bestätigt Herres. Die Investorengruppe Redos mit Sitz in Hamburg verhandele derzeit mit Real, „wir arbeiten unter Hochdruck“, bekräftigt der Sprecher. „Es ist nichts Dramatisches im Argen“, sagt Jürgen Herres. Wichtig sei zunächst, dass der Standort über den Monatswechsel hinaus nicht leer stehe, sondern weiter als Real-Markt betrieben werde und die Menschen dort ihre Einkäufe erledigen könnten.

Nichts gegen einzelne Mieter wie Edeka

Das Gerücht, der Redos-Konzern habe etwas gegen Edeka als Nachmieter, weist Jürgen Herres von sich. „Es gibt keine Ressentiments gegen einzelne Mieter.“ Es gehe den Investoren darum, dass ein Mieter zum Gewerbepark passe und sich gut ins Umfeld einfüge. Dabei gehe das Interesse über das reine Geldverdienen mit den Mieteinnahmen hinaus, betont er im Gespräch mit KN-Online.

Liegen denn die Probleme im Zustand der Immobilie? Auch das bestreitet der Redos-Pressesprecher. „Das hat nichts mit dem Gebäude zu tun“, sagt Jürgen Herres. Dass Edeka kein Vollsortiment habe wie Real spiele auch keine Rolle. Es bleibt nebulös. Aber: „In den nächsten Wochen sollte Klarheit bestehen“, sagt Herres. Eine feste Zeitschiene gebe es nicht, denn der Mietvertrag mit Real bestehe weiter.

Redos habe in ganz Deutschland gut ein Dutzend Immobilien, in denen Real-Märkte Mieter waren oder noch sind. „Wir sind sicher einer der größeren Vermieter an Real“, meint der Redos-Sprecher. Ab und an käme es bei einer Übergabe an einen Nachmieter nun mal zu Schwierigkeiten. „Wir arbeiten mit Real an einer Lösung.“