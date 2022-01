Rabattschlacht im Real-Markt in Henstedt-Ulzburg: Bis der neue Besitzer des Supermarktes Ende des Monats den Standort übernimmt, wird alles zum Sonderpreis angeboten. Non-Food wird nicht mehr nachgeliefert, Lebensmittel gibt es täglich frisch.

Real in Henstedt-Ulzburg: Am 29. Januar ist Schluss – und dann?

Von Nicole Scholmann