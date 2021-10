Bad Segeberg

Die achte Auflage der Regionalen Leistungsschau (Regio-Schau) wird in jedem Fall eine ganz besondere. Denn in gewisser Weise ist sie für alle Beteiligten eine Premiere: als erste große Gewerbemesse nach – oder vielleicht auch noch mit – Corona. Veranstalter Ingo Micheel zeigt sich zuversichtlich, dass die Veranstaltung drei Jahre nach der letzten endlich wieder stattfinden kann. Die Vorbereitungen sind längst angelaufen.

Die Regio-Schau – konzipiert als „Wirtschaftsbarometer und Spiegelbild der Leistungsfähigkeit und der Leistungsvielfalt der Unternehmen, Institutionen, des Ehrenamts sowie der Vereine und Verbände aus dem Kreis Segeberg und den angrenzenden Regionen“ – soll vom 22. bis zum 24. April über die Bühne gehen. Allerdings nicht wie meistens in der Vergangenheit auf der Rennkoppel, sondern im Levo-Park.

2015 schon einmal im Levo-Park gewesen

Auf dem Gelände der früheren Kaserne an der B206 waren Micheel und seine Firma creativevent 2015 mit der fünften Regio-Schau schon einmal zu Gast gewesen. „Damals konnte der Levo-Park besonders durch seine Infrastruktur und die befestigten Wege Veranstalter, Aussteller und Besucher überzeugen“, erinnert sich Micheel. Die kurz darauf eingerichtete Landesunterkunft mit ihrem Containerdorf habe jedoch soviel Stellfläche gekostet, dass das Areal für eine Fortsetzung ausgefallen sei. Nach erneuten Gesprächen mit der Geschäftsführung um Sven Borchers habe sich nun jedoch insbesondere für die Parkplatzsituation eine Lösung gefunden.

Lesen Sie auch Idee: Ausflugsschiff auf dem Segeberger See

Info Micheel plant nun auf rund 3,5 Hektar Veranstaltungsfläche ein großes Messezelt mit 1800 Quadratmetern sowie großzügige Ausstellungsflächen auf dem Außengelände. Ergänzt werden sollen die Präsentationsbereiche durch eine Tagungs- und Eventstätte im ehemaligen Mannschaftsheim, die unter anderem für die Eröffnung sowie eine Meet-and-Greet-Party am Abend des 23. April, aber auch für Vorträge oder Seminare zur Verfügung gestellt werden soll. „Wir hoffen, dass bis Ende Februar viele Ausstellungsflächen vergeben werden können, damit die Finanzierung gesichert ist.“

Pakt für Aus- und Weiterbildung

Die Wirtschafts- und Verbrauchermesse soll auch 2022 wieder durch den Pakt für Aus- und Weiterbildung in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen sowie dem BBZ in Bad Segeberg ergänzt werden. „Wir stellen dafür erstmalig einen zusätzlichen Veranstaltungstag zur Verfügung“, erklärt Micheel. Am Freitag werde damit Schülerinnen und Schülern ermöglicht, während der regulären Schulzeit gemeinsam mit ihren Lehrkräften zu kommen, um die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen zu besuchen. „Natürlich stehen die auch an den beiden anderen Veranstaltungstagen für Informationen zur Verfügung.“

Levo-Park-Geschäftsführer erfreut

Man freue sich sehr, dass diese für die lokale Wirtschaft – gerade nach extrem schwierigen Zeiten – so wichtige Präsentationsmöglichkeit im Levo-Park angeboten werden soll, betont dessen Geschäftsführer Sven Borchers.

Lars Wrage, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS), weist noch auf einen anderen Punkt hin: „Das Ehrenamt, aber auch viele Unternehmen müssen aktuell mehr denn je um Mitglieder, Arbeitskräfte und Auszubildende werben.“ Wo anders als bei solch einer Gelegenheit bekomme man so viele unterschiedliche Zielgruppen auf einem Mal zusammen?

Der Levo-Park in Bad Segeberg, die frühere Lettow-Vorbeck-Kaserne, soll im April Ort der inzwischen achten Regio-Schau sein. Quelle: Ulf Dahl

Mit der bekannten 3G-Regelung könne man auf dem Veranstaltungsgelände ganz anders miteinander in Kontakt treten, als dies noch vor wenigen Wochen der Fall gewesen sei, meint Ingo Micheel. „Wir gehen davon aus, dass sich sowohl Aussteller als auch Besucher ohne Maske bewegen können; und auch die Abstandswahrung und damit die komplizierte Überwachung sowie eine Einbahnstraßenregelung in geschlossenen Räumen dürften nicht mehr nötig sein.“

Verlangen nach Austausch zu spüren

Er rechne damit, dass ohnehin ein großes Verlangen nach Austausch und Information bei potenziellen Ausstellern, aber auch in der Bevölkerung vorhanden sei, so Ingo Micheel. „Ich kann mir gut vorstellen, dass die Regio-Schau daher auch ein Stück weit Stadtfest-Charakter bekommt.“

Beim letzten Mal in 2019 hatten über 130 Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen an der Messe teilgenommen. Knapp 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche informierten über zwei Tage hinweg rund 9000 Besucherinnen und Besucher.

Schwerpunkte werden noch festgelegt

Welche Schwerpunktthemen 2022 eine Rolle spielen werden, werde sich in den kommenden Monaten und mit Voranschreiten der Anmeldezahlen ergeben, kündigt Ingo Micheel an. Ein Brainstorming mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg solle dabei vorgeschaltet werden. Gespräche mit der Kreishandwerkerschaft, der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie dem Kreisschulamt würden folgen.

Lesen Sie auch Regio-Schau findet 2021 nicht statt

Vereinen, Verbänden oder Einrichtungen, die einen anerkannten, gemeinnützigen, mildtätigen oder karitativen Nachweis erbringen können, würden wieder kostenlos Außenflächen zur Verfügung gestellt. Ebenso erhalten alle Teilnehmer kostenlose Bühnenzeiten auf der geplanten Außen- oder Innenbühne.

Das Messebüro steht ab sofort unter der Telefonnummer 04551/944922 und per E-Mail an kontakt@creativevent.de für weitere Informationen zur Verfügung.