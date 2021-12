Bad Segeberg

Mit einem Rekordergebnis geht das Städtische Gymnasium (STG) in die Vorweihnachtszeit. 257 Pakete wurden von Schülern und Lehrkräften mit kleinen Präsenten und Leckereien versehen und an die Segeberger Tafel übergeben – so viele wie noch nie. Die bunt verpackten Kartons werden in den nächsten Tagen an den Ausgabestationen der Tafel an der Efeustraße in Bad Segeberg und am Gemeindezentrum in Wahlstedt verteilt.

„Gerade zu dieser Zeit ist es besonders wichtig, anderen zu helfen“, hebt Lehrerin Nicola Graunke hervor. Die Pädagogin leitet zusammen mit ihren Kollegen Christian Witte und Julia Meyer die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am Städtischen Gymnasium. Die Projekte werden dabei von den Schülerinnen und Schülern selbst organisiert. Seit mehreren Jahren setzen sich die Gymnasiasten bereits für bedürftige Menschen ein. Die Kooperation mit der Segeberger Tafel besteht seit sieben Jahren.

Tafel-Vorsitzender und Schulleiter begeistert

„Wir bedanken uns für dieses große Engagement“, sagte Hans-Joachim Wild. Der Bad Segeberger, selbst ehemaliger Lehrer, ist Vorsitzender des Vereins „Segeberger Tafel“, für deren Kunden die Pakete bestimmt sind, die von Schülern und Lehrkräften am Städtischen Gymnasium liebevoll gepackt worden sind. Schulleiter Thomas Schwerin, für den es in diesem Amt eine Premiere ist, lobte die AG-Teilnehmer und alle Mitwirkenden: „Es ist toll, dass dieses Projekt eine Fortsetzung findet.“

Die „Weihnachtlichen Schuhkartons“ sollen für etwas Freude unter bedürftigen Menschen sorgen. Die Situation sei im zweiten Jahr in Folge erneut besonders angespannt, mahnt Wild mit Blick auf die Entwicklung der Kinder- und Altersarmut. Das ist offenbar auch den Kindern und Jugendlichen bewusst. Über mehrere Wochen sammelten die Helfer noch mehr Präsente als in den Vorjahren ein.

Dank zahlreicher Sachspenden waren die Kartons am Ende gut gefüllt. „Die Schüler haben alles selbst organisiert. Sie sind sehr motiviert“, lobte Nicola Graunke.

Die Pakete werden in den nächsten Tagen bei der „Tafel“ in Bad Segeberg und Wahlstedt im Rahmen der Ausgabe an Bedürftige verteilt. In diesem Jahr muss die persönliche Übergabe durch die Gymnasiasten ausfallen – warum, ist bekannt.