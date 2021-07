Sievershütten

Bürgermeister Stefan Weber, der auch für die SPD im Landtag sitzt, ist zufrieden. „Endlich geht es los“, sagt der Sievershüttener. Die Au Rendsbek, die von Seth über Oering und Sievershütten bis Bredenbekshorst in die Schmalfelder Au fließt, wird mitten im Ort wieder aus der Verrohrung und somit ans Tageslicht geholt. Es bleiben lediglich die beiden Rohre, die unter die Straße Kalte Weide hindurch führen. Eine Brücke, so Weber, wäre zu teuer geworden. Von Kennern sei ihm aber gesagt worden, dass die paar Meter unterhalb der Straße Tieren wenig Probleme bereiteten. Sie würden das dunkle Stück der Rendsbek überwinden.

Verrohrung der Rendsbek in den 70er Jahren

Bislang war die Rendsbek in großen Rohren verlaufen. Wohl in den 70er Jahren meint der Bürgermeister, sei das geschehen. Die Au, die für die Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen sorgt, führt sehr dicht an den Gebäuden des ehemaligen Fahrradhändlers Spahr in Sievershütten vorbei. Damit der mit den Fahrzeugen besser auf dem Hof rangieren konnte, wurde die Rendsbek vor Jahrzehnten in Rohre gelegt und verschwand von der Oberfläche. Nun wird das Ex-Fahrradhaus abgerissen, es bot sich nach Auskunft von Bürgermeister Weber die Offenlegung der Au an. Man sei sich mit der Familie Spahr einig geworden, freut er sich.

Verbindung der Rohre waren zum Teil defekt

Erst jetzt während der Bauarbeiten sei entdeckt worden, wie marode gerade die Übergänge zwischen den einzelnen Rohren waren. „Das ist hinüber“, meint Weber. Er ist froh, dass nicht im Laufe der Jahre die Leitungen einstürzten. Zur Seite des Spahr-Grundstückes wird das Ufer der Rendsbek mit Spuntwänden gestützt, zur anderen Seite, wo Anlieger ihren Garten haben, wird es eine natürliche Böschung geben. Die Gemeinde ist sich mit den Nachbarn einige geworden und hat einige Quadratmeter entlang der Au gekauft, um mehr Platz zu haben.

Auf der anderen Straßenseite entdeckten die Bauarbeiter, dass über die Rohre der Au die Kabel für Glasfaser, Telefon und Strom gelegt worden waren. Das führt zu Verzögerungen. „Die Leitungen werden nun in den Fußweg gelegt, die können ja nicht über die offene Rendsbek führen“, erklärt Stefan Weber.

Die Kosten für die Renaturierung belaufen sich auf über 300.000 Euro. 90 Prozent davon werden gefördert und vom Land übernommen. Den Rest zahlt die Gemeinde Sievershütten.

Zur Galerie Die Rendsbek im Bereich Sievershütten wird gerade renaturiert. Die Au soll wieder im natürlichen Bett fließen.

Stefan Weber ist sicher, dass es durch die Renaturierung nicht zu einer langsameren Fließgeschwindigkeit der Au kommen werde – im Gegenteil. Die Rendsbek sei nun nicht mehr verengt und das Wasser könne besser abfließen. Gerade nach den Starkregen der vergangenen Wochen war es zu großen Überschwemmungen gekommen. Viele Tage stand Grünland komplett unter Wasser, die Rendsbek konnte nicht schnell genug das Regenwasser abtransportieren. Es gibt, berichtet Stefan Weber, zwei kleinere Wehre im Verlauf der Rendsbek. Die seien wie Nadelöhre. Setze sich dort etwas vor, komme es zum Stau. Der Bürgermeister ist sich sicher, dass in Zukunft die Rendsbek flotter fließen werde.

Arbeiten zu Ende des Sommers fertig

Die Bauarbeiten sollen in vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein. Zuständig für die Rendsbek ist der Gewässerpflegeverband Schmalfelder Au, der sich 1965 gegründet hat. Er ist der größter Verband im Kreis Segeberg und hat sich nach eigenen Angaben als erster Verband mit der naturnahen Umgestaltung von Fließgewässern beschäftigt. 1984 wurde demnach eine Maßnahme in Hartenholm durchgeführt. Für das beispielhafte Engagement erhielt 1995 der damalige Verbandsvorsteher Herbert Gröhn den Umweltpreis des Kreises Segeberg. An diese Verleihung erinnert ein Stein an der Schmalfelder Au in Bredenbekshorst.