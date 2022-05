Bornhöved

Als der Mann dann doch stutzig wurde, war es bereits zu spät. Kurz zuvor hatte der 65-jährige Rentner einem Betrüger 20.000 Euro in bar übergeben – angeblich um seiner Tochter aus einer dringenden Notlage zu helfen. In der befindet sich der Mann aus Bornhöved nun selbst.

Wie Polizeihauptkommissar Lars Brockmann schilderte, Sprecher der Direktion Bad Segeberg, lief die Masche absolut typisch ab. Am vorigen Donnerstagvormittag erhielt das Opfer zunächst einen Anruf. Am Apparat war eine Frau, die sich als seine Tochter ausgab. Sie sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden.

„Die falsche Tochter übergab das Telefonat im Anschluss an einen angeblichen Polizeibeamten“, berichtete Brockmann. Der „Sachbearbeiter“ erklärte, gegen die Tochter sei vom Richter eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro festgelegt worden, die umgehend in bar bei der Gerichtskasse eingezahlt werden müsse.

Opfer aus Bornhöved permanent unter Druck gehalten

Auch für mögliche Nachfragen bei der Bank sorgten die Täter rechtzeitig vor. Bei der Abhebung des Geldes solle der Bornhöveder angeben, die Summe für einen Autokauf zu benötigen. Dass der 65-Jährige selbst da noch keinen Verdacht schöpfte, lag nach Einschätzung der Polizei wohl mit daran, dass die Betrüger auch nach Beendigung des Anrufs auf dem Festnetzanschluss ununterbrochen Kontakt über dessen Handy zu ihm hielten. So sei kontinuierlich Druck auf den Geschädigten ausgeübt worden.

Mit dem abgehobenen Bargeld sollte sich der 65-Jährige dann zur Gerichtskasse nach Neumünster begeben. „Zwischenzeitlich gaukelten ihm die Betrüger vor, dass seine Tochter sich aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen im Krankenhaus befände, um die Stresssituation für den Geschädigten weiter aufrecht zu erhalten“, so der Sprecher weiter.

Geldübergabe vor einem Parkhaus in Neumünster

In Neumünster lotsten die Täter den Senior schließlich vor ein Parkhaus in der Christianstraße. Und wieder lieferten sie eine höchst fadenscheinige Erklärung dafür: Da sämtliche Gerichtskassen angeblich aufgrund von Corona geschlossen seien, müsse das Geld an einen „Gerichtshelfer“ übergeben werden.

Tatsächlich trat daraufhin ein Unbekannter an den in seinem Auto sitzenden Mann heran und übernahm das Geld. „Erst im Nachgang wurde der 65-Jährige stutzig und wandte sich direkt an seine echte Tochter.“ Die war natürlich weder im Gefängnis, noch im Krankenhaus.

Im Gegensatz zum amerikanischen Rechtssystem sähen die deutschen Gesetze keine solchen Kautionszahlungen vor, erklärt Lars Brockmann. Vor dem aktuellen Hintergrund warnt die Polizei zum wiederholten Male vor betrügerischen Anrufen. Sie seien längst ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen werde.

Der Fantasie der Betrüger seien dabei keine Grenzen gesetzt. Nicht selten würden sie am Telefon aufdringlich oder bettelten regelrecht um Hilfe. „Oftmals verfügen die Täter sogar über Detailwissen und verunsichern die Leute dadurch enorm.“ Die Zielrichtung sei dabei immer dieselbe: Die Opfer sollen rasch Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät sie jüngeren Familienangehörigen, ihre älteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.