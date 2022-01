Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH nimmt in Stuvenborn (Kreis SE) einen weiteren Standort in Betrieb. Er soll die Notfallversorgung entlang der geographischen Achse von Henstedt-Ulzburg nach Bad Segeberg optimieren. Ein Rettungswagen wird dort ab sofort rund um die Uhr stationiert.