Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) hat die neue Rettungswache in Kaltenkirchen in Betrieb genommen. Nach weit mehr als 40 Jahren zogen die Rettungsfachkräfte in einen modernen Neubau im Küsterland in die Nähe der Autobahn 7. Von dort geht es zu den Einsätzen in der Stadt und der Umgebung.