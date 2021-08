Eine Dachterrasse, auf der Basilikum und Salat wachsen, Bassins mit Buntbarschen, große Fensterflächen, um Strom zu sparen, so kann der Markt der Zukunft aussehen. Rewe sucht in Henstedt-Ulzburg ein gut eineinhalb Hektar großes Grundstück, um genau so einen neuen Lebensmittelmarkt zu errichten.

Rewe will in Henstedt-Ulzburg einen Markt der Zukunft bauen

Von Nicole Scholmann