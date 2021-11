Henstedt-Ulzburg

Das Gewerbegebiet Große Heidekoppel hat nun eine zweite Zufahrt. Der Konzern Rewe spendierte der Gemeinde Henstedt-Ulzburg eine acht Millionen Euro teure neue Straße in Höhe des Neubaus des Rewe-Zentrallagers Nord. Es handelt sich um die Erweiterung der bestehenden Rudolf-Diesel-Straße. Am Freitag übergab Rewe-Nord-Chef Jochen Vogel symbolisch die Straße an Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. Vertreter der Politik, der Verwaltung und der beteiligten Baufirmen nutzten die Gelegenheit, um sich die Zuwegung und auch den Neubau genauer anzusehen.

Für etwa 350 Millionen Euro baut Rewe den neuen Zentralsitz in Henstedt-Ulzburg und wird – so ist der Plan – im Sommer 2022 dann von Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg umziehen. In den ersten Juli-Tagen soll Einweihung gefeiert werden. „Wir freuen uns, der Gemeinde heute diesen Straßenabschnitt übergeben zu können“, erklärte Jochen Vogel. Über jeweils zwei Fahrspuren werden die Lkw ab Sommer ins Gewerbegebiet geleitet und aus ihm hinaus. Mit der neuen Zu- und Ausfahrt lege Rewe den Grundstein für die zukünftige Verkehrsanbindung. Die Zuwegung war Teil des städtebaulichen Vertrages, den die Gemeinde Henstedt-Ulzburg mit Rewe geschlossen hatte. Jahrelang hatten Politik, Verwaltung und Rewe über die Ansiedlung diskutiert.

300 Arbeiter sind jeden Tag auf dem Bau

Der Rewe-Neubau ist eine der größten Baustellen in Schleswig-Holstein und liegt laut der Verantwortlichen sehr gut im Zeitplan. Und dass trotz der Corona-Pandemie, zum Teil ungünstiger Witterung und Baustoffmangel, wie Rewe-Nord-Chef Vogel sagt. Seit 18 Monaten laufen die Arbeiten, zurzeit sind etwa 300 Arbeiter täglich auf dem Bau. Anders als auf anderen Baustellen werde gleichzeitig innen und außen gearbeitet, erläutert Vogel. Sobald ein Rohbau fertig sei, werde mit dem Innenausbau begonnen. Ab sofort werden neue Mitarbeitende für Verwaltungs- und Logistikzentrum gesucht. Große Plakate weisen auf Jobs hin.

900 Arbeitsplätze ab Sommer in Henstedt-Ulzburg

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt bedankte sich bei Jochen Vogel für die neue Straße mit Kanalisation, Laternen, Lärmschutz und Bäumen, die noch gepflanzt werden sollen. Ab Sommer kommenden Jahres werde Rewe der größte Arbeitgeber in Henstedt-Ulzburg sein. Etwa 900 Menschen werden am neuen Standort arbeiten.

Das Gelände an der Rudolf-Diesel-Straße ist 250.000 Quadratmeter groß. Das Logistik- und Verwaltungszentrum beansprucht davon 85.000 Quadratmeter. Geplant sind neben einem modernen Hochregallager auch die Verwaltung, Schulungsräume, Mitarbeiterparkhaus, Außenparkplatz sowie ein Sanitär- und Aufenthaltsbereich für die Anlieferer. 150 Lkw-Warteplätze und 1000 Autoparkplätze werden eingerichtet. Auf den Dachflächen werden auf 10.000 Quadratmetern Photovoltaik-Anlagen installiert.