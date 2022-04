Richtfest in Bad Segeberg für neues Geschäftshaus mit Bäckerei

Bad Segeberg

Richtfest an der Ziegelstraße: Wo früher einmal der Lokschuppen der Kleinbahn Kiel-Segeberg und ein Teppich-Geschäft standen, wächst jetzt ein neues Geschäftshaus an der Ziegelstraße.

Das Grundstück an der Kreuzung mit der Riihimäki-Straße ist vielen älteren Bad Segebergern wohlbekannt. Nach dem Ende der Kleinbahn fand hier zunächst die Dreschmaschine von Ernst Cziesla ihr Zuhause.

Wechselhafte Geschichte auf dem Grundstück an der Ziegelstraße

Als diese Arbeit von Mähdreschern abgelöst wurde, hatte sich ein neuer, kanariengelber Geschäftsbau etabliert: Teppich-Frick. Das war sehr zum Ärger der damaligen Geschäftsführung von Möbel-Kraft, die daraufhin auf ihrem Parkplatzgelände als Sichtschutz hohe Kiefern pflanzen ließ. Nach dem Ende des Teppichmarktes folgte der Abriss, war das Areal viele Jahre trister Parkplatz.

In luftiger Höher errichteten die Zimmerleute den Richtkranz. Architekt Vitali Glock (rechts) achtete darauf, dass das Kornglas auch zünftig zerschmettert wird. Quelle: Klaus J. Harm

Doch dann gelang es einer Eigentümergemeinschaft, das Grundstück zu erwerben. Sie begann ein Geschäftshaus zu errichten. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro Vitali Glock aus Klein Rönnau, der auch selbst seine neue Betriebsheimat hier finden will. Seine Frau Kristina Glock gehört zur Eigentümergemeinschaft und ist neben Sandra Thiede eine der Bauherrinnen.

Mehrere Bürobetriebe auch aus Umland ziehen ein

Im Erdgeschoss wird hinter einer großen Glasfassade die Landbäckerei Matthiessen aus Kayhude einziehen. „Wir werden hier um das Gebäude herum ausreichend Parkplätze für unsere Kundschaft haben“, berichtete der Architekt.

Mit einziehen auch Miteigentümer Norbert Nickel und Rockwell Fett mit ihrer Firma „objects – Fett und Nickel“, die bislang in der Lübecker Straße sitzt. „Wir hatten unsere Büros alle bisher gemietet und wollten jetzt endlich Eigentum schaffen“, begründeten sie ihre Beteiligung an dem Haus.

Bäckerei-Filiale im Erdgeschoss im Haus an der Ziegelstraße

Auch die Immobilien-Agentur Sarau, bislang in Klein Rönnau, wird künftig in dem neuen Haus arbeiten. Marco und Sandra Thiede wollen endlich in den eigenen vier Wänden ihre Arbeit verrichten.

Komplettiert wird die Gemeinschaft von den Rechtsanwälten und Notaren Reimpell, Fischer, Wohlgehagen und Brinkmann, die aus der Kirchstraße hierher ziehen und dann in „Wohlgehagen und Brinkmann“ umfirmieren wollen. Und im Erdgeschoss eröffnet die Landbäckerei Matthiesen eine Filiale.

Bürogebäude in Bad Segeberg wird vor dem Winter fertig

Finanziert wird das Unternehmen von der Raiffeisenbank Leezen. Kundenberater Matthias Winkelmann brachte zum Richtfest einen 500 Euro-Scheck für die Lebenshilfe Segeberg mit.

„Wir wollten eigentlich am 30. September hier einziehen, doch das wird wohl eng“, meinte Architekt Vitali Glock. Immerhin habe man für das Baumaterial rechtzeitig vorgesorgt und werde auf jeden Fall vor dem Winterbeginn fertig sein.