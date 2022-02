Simon Möller (16) aus Rickling leidet an Muskelschwund, kann nicht stehen oder laufen. Mit dem Rollstuhl kommt er nicht allein durch das Haus, braucht ständig Hilfe. Ein Anbau im Erdgeschoss scheitert bisher am Geld. Viele haben bereits gespendet. Nun bieten Experten im Autobahnbau ihre Hilfe an.