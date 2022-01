Rund 160 Menschen haben am Montagabend auf einer Kundgebung unter dem Motto „Solidarität und Aufklärung“ gegen die Verharmlosung des Coronavirus und die Verbreitung von Falschinformationen demonstriert. Eine ähnlich große Gruppe traf sich parallel zu einem so genannten Spaziergang.

In Bad Segeberg demonstrierten Impfbefürworter und Impfgegner – in Sichtweite, aber friedlich

Von Thorsten Beck