Bad Bramstedt

Bereits im September 2019 hatte der Bau- und Verkehrsausschuss auf Antrag der SPD beschlossen, im Frühjahr 2020 mit einem Verkehrsversuch zu starten. CDU und Grüne unterstützten den Plan, nur die FDP war dagegen. Seitdem wartet die Stadt auf einen Ortstermin mit der Kreisverkehrsaufsicht. Nun will die SPD das Thema erneut in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses auf die Tagesordnung setzen, um Druck zu machen. SPD-Stadtverordneter Ralph Baum: „Es ist Zeit für Taten, geredet wurde lange genug.“

Autos runter vom Bürgersteig

So soll der Versuch aussehen: Auf der früheren Bundesstraße 206 und heutigen Kreisstraße 111 soll Tempo 30 eingeführt werden. Die Autos sollen runter vom Bürgersteig und wechselseitig auf der Fahrbahn parken. Dadurch hätten die Geschäfte und Cafés mehr Platz für Auslagen und Außengastronomie. Wie schon 2014/15 auf dem Bleeck, sollen die neuen Regeln nach einem halben oder einem ganzen Jahr ausgewertet werden. Geklärt werden soll mit dem Versuch auch, ob die Befürchtung der Einzelhändler in der Straße zutrifft, das Verbot des halbseitigen Parkens auf den Bürgersteigen führe zu Umsatzeinbußen. Das wechselseitige Parken auf der Fahrbahn würde die Anzahl der Stellplätze nämlich halbieren. Dagegen steht die Behauptung der Befürworter der Verkehrsberuhigung: Mehr Platz auf den Bürgersteigen bedeute mehr Aufenthaltsqualität, wovon am Ende auch Geschäfte und Gastronomie profitieren.

Und es gibt noch ein weiteres Argument für die Verkehrsberuhigung: die Schulwegsicherung. Sowohl die Schüler und Schülerinnen von der Grundschule Maienbeeck als auch die der Gemeinschaftsschule Auenland nutzen den Maienbeeck täglich mit dem Fahrrad, was auf den engen Bürgersteigen konfliktträchtig ist.

Dass der Versuch noch nicht gestartet wurde, liegt zum einen an den Bauarbeiten im Landweg, die erst Ende letzten Jahres fertig wurden. Die Mehrheit im Verkehrsausschuss war der Meinung, man solle zunächst abwarten, bis der Landweg fertig ist.

Verkehrsaufsicht kommt nicht wegen Pandemie

Die größere Schwierigkeit ist aber die Kreisverkehrsaufsicht, die bis vor Kurzem wegen der Pandemie keine Außentermine mehr wahrnahm. Ein Vertreter sollte auch noch aus einem anderen Grund nach Bad Bramstedt kommen: die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht. Auf Initiative einer Bad Bramstedterin läuft hierzu ein behördliches Verfahren, weil die meisten blauen Verkehrsschilder mit dem Fahrradsymbol der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts zuwider laufen. Beide Themen sollten bei einem Ortstermin geklärt werden, der aber noch immer nicht stattgefunden hat.

Der Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und für Verkehr, Thorsten Conradt, hatte sich deutlich kooperativer gezeigt. Die Stadtverwaltung hatte sich an ihn gewandt, weil sie bei der Kreisverkehrsaufsicht mit ihrem Anliegen nicht weiterkam, die Behörde sich wenig kooperativ zeigte und schon in vorherigen Stellungnahmen stets Tempo 30 auf der Kreisstraße 111 abgelehnt hatte. Conradt war trotz Pandemie nach Bad Bramstedt gekommen, wollte die seiner Behörde nachgeordnete Kreisverkehrsaufsicht aber auch nicht übergehen. Er schlug vor, das Problem mit der Radwegebenutzungspflicht bei einem Treffen zu klären und dabei auch über Verkehrsberuhigungen im Maienbeeck zu reden.

Doch wann es zu der Zusammenkunft kommt, ist offen. Von der Pressestelle des Kreises heißt es: „Wann es dort weitergeht, können wir derzeit nicht sagen. Die Ortstermine werden nun – nach Priorität – abgearbeitet.“ Bad Bramstedt wird wohl nicht oben auf der Terminliste stehen.

Von Einar Behn