Im Streit um knappes Gewerbeland in Bad Bramstedt hat sich die SPD hinter Bürgermeisterin Verena Jeske gestellt und den Kriterienkatalog der Stadt verteidigt. Dieser sei im September beschlossen worden, Verkäufe seien noch gar nicht möglich. Örtliche Betriebe sehen darin aber eine Benachteiligung.

SPD: Heimische Firmen in Bad Bramstedt nicht benachteiligt

Von Einar Behn