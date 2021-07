Todesfelde

Der in Hohenwestedt wohnende 18-Jährige besitzt noch eine Spielberechtigung für die A-Junioren, wird aber bereits zur neuen Saison für den Erwachsenen freigeholt.

Tramm: Das perfekte Bild eines Innenverteidigers

Holm fühlte sich bereits nach den ersten Eindrücken in Todesfelde gut aufgekommen. „Man spürt den großen Zusammenhalt, die einem das Team und das Umfeld bieten. In dieser Umgebung sehe ich die beste Möglichkeit, mich weiter zu entwickeln“, so der Youngster.

Auch sein neuer sportlicher Boss ist angetan von dem Abwehrhünen: „Finn ist ein talentierter und lernwilliger Spieler. Er verkörpert für uns das perfekte Bild eines Innenverteidigers. Seine Begeisterung für unser Projekt und die damit verbundenen Ziele lassen uns auf viele erfolgreiche Jahre miteinander hoffen“, sagt Teamchef Sven Tramm.