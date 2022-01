SV Todesfeldes Fußballer haben Kontrolle auf der Waage bestanden

Todesfelde

Die Vorbereitung ist erst wenige Trainingseinheiten alt, aber schon überprüfen die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde ihren Leistungsstand gegen ein großes Kaliber. Am Sonnabend um 14 Uhr wird der Test beim Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck angepfiffen, der seit kurzem von Oliver Zapel trainiert wird. „Wir stehen ganz am Anfang. Phönix hat das Training früher wieder aufgenommen und sollte deutlich weiter als wir sein“, sagt Todesfeldes Teamchef Sven Tramm.

Die extrem ambitionierten Phönixer betreiben einen hohen Aufwand und haben in Lübeck zum Angriff auf Platzhirsch VfB geblasen. „Wir werden auf dem Kunstrasen an der Travemünder Allee versuchen, kompakt zu verteidigen und den Gegner mit offensiven Nadelstichen zu ärgern“, verrät Tramm einen Teil seines taktischen Plans.

Nur Yannick Chaumont fehlt den Todesfeldern

Die Todesfelder starten mit unverändertem Kader in die Restserie, an deren Ende im Idealfall der Aufstieg in die Regionalliga Nord stehen soll. „Wir sind gut aufgestellt“, betont Tramm, der bis auf Yannick Chaumont alle Mann an Deck hat. Chaumont arbeitet nach Achillessehnen- und anschließendem Kreuzbandriss ganz behutsam an seinem Comeback. „Monty soll sich alle Zeit der Welt nehmen“, betont Tramm, der hofft, dass der Spieler mit dem großen Kämpferherz die Rückkehr ins Team irgendwann schafft.

Die anderen Spieler sind fit durch die fußballfreie Zeit gekommen. „Das verraten die ersten Trainingseindrücke und auch die Waage. Alle haben den Gewichtstest bestanden“, freut sich Tramm über die Disziplin seiner Akteure, die sich vom 10. bis 15. Februar im türkischen Belek in einem Trainingslager den Feinschliff für den Oberliga-Titelkampf holen wollen.

Die Tage am Mittelmeer sind die Belohnung für den Husarenritt der Mannschaft im Jahr 2020, als die Todesfelder den Landespokal gewannen und sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals den Profis des VfL Osnabrück nur hauchzart mit 0:1 geschlagen geben mussten. Die Erfolgsstory begeisterte nicht nur die Fans und machte den Dorfverein deutschlandweit bekannt, sondern spülte auch eine kleine sechsstellige Eurosumme in die Vereinskasse.

Greenkeeper zum Dank mit nach Belek

Es ist geplant, mit 44 Mann von Hannover aus in die Türkei zu fliegen. Darunter werden 24 Spieler sein, aber auch einige Vorstandsmitglieder, Sponsoren und Greenkeeper. „Das ist eine Wertschätzung den Leuten gegenüber“, sagt Tramm, der nur auf Christian Rave, Dennis Studt und den zweiten Torwart Lukas Benner verzichten muss. Für das Trio rücken Keeper Lukas Helmer, Florian Meyer (beide SVT II) und U 19-Spieler Manuel Cavalho nach.

Wenn Tramm an das Trainingslager denkt, kommt aber nicht nur Vorfreude auf. „Bislang sind wir zum Glück sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Aber wir planen ja nicht blind, sondern verfolgen mit Unbehagen die steil ansteigenden Omikron-Zahlen. Trotzdem sieht es derzeit so aus, dass wir losfliegen werden“, sagt der 43-Jährige.