Henstedt-Ulzburg

Fast alle Vorarbeiten sind abgeschlossen, jetzt kann es auch losgehen. Das meint Schwimmmeister Stefan Baron. Im 27. Jahr ist er im Naturbad Beckersberg tätig, die Zeit so kurz vor Saisonstart bedeutet immer viel Arbeit. Am Sonnabend, 21. Mai, um 10 Uhr öffnen Baron und sein Team die Türen zu Henstedt-Ulzburgs Freibad.

„Bis dahin gibt es noch ein bisschen zu tun“, erzählt Baron. Beispielsweise muss der Nichtschwimmerbereich noch mit der langen Harke gesäubert werden. Die Kanadagänse-Familie mit vier Küken schauen interessiert zu. „Denen wird das beim Badebetrieb aber zu unruhig und sie verschwinden“, weiß Stefan Baron. Die sanitären Anlagen und Umkleiden werden am Freitag noch mal ordentlich geschrubbt, sodass am Wochenende alles bereit ist.

Viele Badefreunde aus der ganzen Region besuchen bei sommerlichen Temperaturen gerne das Naturbad, denn es bietet nicht nur ein natürliches Gewässer, sondern auch Sprungblöcke und einen Dreier sowie Spielgeräte an Land, einen Sandstrand und Liegewiesen. Das Schwimmspielgerät kann noch nicht aufgebaut werden, da der Wasserstand noch zu niedrig ist. In einem Kiosk können die Besucher sich unter anderem mit den obligatorischen Freibad-Pommes versorgen.

Es werden weitere Rettungsschwimmer gesucht

Geöffnet ist das Freibad Henstedt-Ulzburg dienstags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr – bei Sommerwetter bis 20 Uhr. Frühschwimmen ist in diesem Jahr nicht möglich. Das Problem: Es fehlen Rettungsschwimmer. „Wir müssen immer zwei Rettungsschwimmer vor Ort haben“, sagt Stefan Baron. Die Frühschwimmer, die sich sonst sehr frühmorgens im Naturbad treffen, binden Personal, das am Tag gebraucht werde. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt bedauert diesen Zustand und ruft interessierte Rettungsschwimmer auf, sich im Rathaus zu melden. „Wir suchen immer Leute“, so Schmidt.

Am kommenden Wochenende startet die Saison im Naturbad Beckersberg. Darüber freuen sich Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, Schwimmmeister Stefan Baron und die Kollegen Jessica Hahn und Niklaas Ditze. Quelle: Nicole Scholmann

Die Gemeinde kooperiert mit der DLRG, aber auch dort gebe es nicht beliebig viele verfügbare Retter. „Da sind viele Berufstätige, die nicht einfach so mitarbeiten können“, bedauert Stefan Baron. Weil Aufsichtspersonal fehlte, musste auch die Saisoneröffnung verschoben werden. Am 7. Mai sollte bereits losgelegt werden. Der plötzliche Ausfall von Mitarbeitenden machte die Verschiebung notwendig.

Baron und seine Kollegen können viele Stammkunden begrüßen. „Ich werde privat schon oft angesprochen, wann wir denn endlich aufmachen“, verrät Baron und lacht. Er mag seinen Job. „Ich hatte in einer Schwimmhalle angefangen, aber das ist nicht meins. Und seit 27 Jahren bin ich jetzt hier“, erzählt der erfahrene Naturbad-Leiter.

Schwimmunfall vor zwei Jahren immer noch im Kopf

Ein bitterer Moment sei der Badeunfall vor zwei Jahren gewesen. Ein Jugendlicher, der nicht schwimmen konnte, war im Badebetrieb ertrunken. Verzweifelt hatten die Rettungsschwimmer versucht, den Jungen zu retten. Vergebens. Sowas bleibe natürlich tief im Kopf drinnen, erklärt Baron. Er kann nicht verstehen, dass Kinder und Jugendliche nicht Schwimmen lernen und legt das den Eltern sehr ans Herz.

Wasserqualität wird in Henstedt-Ulzburg regelmäßig kontrolliert

Mit dem Naturbad Beckersberg habe Henstedt-Ulzburg ein Feines, findet Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. Beim Vor-Ort-Termin wäre sie am liebsten gleich selbst reingesprungen. Das Wasser hat 16 Grad und wird regelmäßig überprüft. Die tiefste Stelle misst sieben Meter. Die ehemalige Kieskuhle wird aus Quellen gespeist und hat nach Auskunft von Stefan Baron immer super Werte. „Wenn andere Seen umkippen, ist unserer noch lange sauber.“

Corona-Regeln gelten in dieser Schwimmsaison nicht. Dennoch steht Desinfektionsmittel zur Verfügung und der Kassenbereich ist mit einer Scheibe von den Besuchern abgetrennt. Der Eintritt kostet am Tag 1,50 und 2,50 Euro, die Zwölferkarte 15 und 25 Euro und die Saisonkarte 25 und 40 Euro. Der Preis richtet sich nach minderjährigen und erwachsenen Besuchern. Kinder unter vier Jahre sind frei. Die Besucher dürfen Spielzeug und Picknicksachen mit ins Freibad nehmen.