Kaltenkirchen

„Ich möchte dabei helfen, meine Heimatstadt attraktiver und liebenswerter zu machen“, sagt der Kaltenkirchener Geschäftsmann Salih Cete. So wird der 51-Jährige fast 15 Millionen Euro in den Bau zweier Mehrfamilienhäuser und zweier Wohn- und Geschäftshäuser stecken. Zudem hat er weitere Großprojekte im Visier.

Erste Mietverträge geschlossen

Nachdem Cete, Geschäftsführender Gesellschafter der SC Holding Finance & Investment GmbH und zahlreicher weiter Unternehmen, im vergangenen Jahr die Fertigstellung von 42 Sozialwohnungen mit einem Investitionsvolumen von rund sieben Millionen Euro an der Süderstraße in Kaltenkirchen feiern konnte, startete er kurz darauf mit dem Bau von 14 Mietwohnungen und der dazugehörigen Tiefgarage mit 14 Plätzen an der Hamburger Straße 4, direkt neben dem Aldi-Markt. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sollen Anfang des kommenden Jahres an die künftigen Bewohner übergeben werden. „Die ersten Mietverträge sind bereits unterzeichnet“, freut sich Cete, der von einer Gesamtinvestition von gut 3,5 Millionen Euro für diesen Bau spricht.

Besondere Parkform

Nur wenige Meter weiter, in der Hamburger Straße 28, in unmittelbarer Nähe des Getränkemarktes Hoffmann, startet bereits das nächste Projekt des 51-Jährigen. Hier wird zurzeit das ehemalige Wohnhaus der Familie Siems abgerissen und danach durch einen Neubau ersetzt. „Hier werden elf Mietwohnungen entstehen, die über zwei und drei Zimmer verfügen.“

Elf Stellplätze werden ausgewiesen, acht davon als sogenannte platzsparende „Doppelparker“. Das bedeutet zwei steuerbare, bewegliche Plattformen, sodass zwei Autos übereinander abgestellt werden können. Das dreigeschossige Energiespar-Gebäude mit Staffelgeschoss und hochwertiger Ausstattung soll Anfang 2023 bezugsfertig sein. Die Gesamtkosten für diese Immobilie belaufen sich nach Cetes Worten auf fast 3,3 Millionen Euro.

Juweliergeschäft wird abgerissen

Parallel zu diesem Projekt wird der Kaltenkirchener Anfang kommenden Jahres am Grünen Markt in der Innenstadt mit einem weiteren Neubau beginnen. Das alte Gebäude an der Ecke Am Markt/Glockengießerwall, das derzeit im Erdgeschoss noch ein Juweliergeschäft und ein Nagelstudio beherbergt, wird verschwinden. Hier werden 14 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen errichtet. Im Erdgeschoss werden wieder zwei Gewerberäume entstehen, mit neuen Mietern, denn Juwelier Gerhard Böger wird nur wenige Meter weiter in eine Passage umziehen. Und das Nagelstudio, so Cete, habe auch bereits andere Räume in Aussicht. 3,6 Millionen Euro wird der Kaltenkirchener Investor in dieses Projekt stecken, das ebenfalls 2023 fertiggestellt sein wird.

Auch das ehemalige Zeus verschwindet

Danach geht es für Cete am Grünen Markt weiter. Dann soll ein Gebäude an der Holstenstraße, in dem einst das griechische Restaurant Zeus untergebracht war, abgerissen werden, um einem Neubau zu weichen. 16 Zwei – bis Vierzimmerwohnungen werden hier gebaut, zusätzlich eine Tiefgarage. Und im Erdgeschoss wird es wieder einen gastronomischen Betrieb geben, mit Außenplätze und Blick auf den Marktplatz.

Dazu stellte Cete aber schon klar: „Ein griechisches Restaurant wird hier aber nicht wieder einziehen.“ Gut 4,2 Millionen Euro wird der Geschäftsmann hier nach seinen Worten investieren. Alle jetzt geplanten und fast vollendeten Bauten werden nach Fertigstellung in Cetes Besitz bleiben, also nicht verkauft.

Weiteres Projekt in Kaltenkirchen im Blick

Darüber hinaus hat er schon zusätzliche Investitionen fest im Blick. So hat Cete in Kaltenkirchen bereits zwei weitere, nebeneinander liegende Grundstücke erworben. Auch hier werden die jetzt dort stehenden Häuser abgerissen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt. In der Neumünsteraner Innenstadt gehört seiner Unternehmensgruppe bereits länger ein Grundstück, auf dem nun endlich 100 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Dabei geht es nach Auskunft des Geschäftsmannes um ein Investment von rund 14 Millionen Euro.

Von Von Klaus-Ulrich Tödter