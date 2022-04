Bad Segeberg

Ehrlichkeit kann ziemlich erfrischend sein. „Sascha Hehn musste ich erst einmal googeln“, verrät Samson Goetze, der in diesem Jahr erstmals das Plakat für die Karl-May-Spiele gestaltet hat. Er habe sich nur daran erinnert, so der 34-Jährige bei der öffentlichen Präsentation im Indian Village, dass da mal „irgendwas mit Traumschiff“ gewesen sei.

Der Blick ins Internet hat sich ohne Zweifel gelohnt. Wer den Gaststar der aktuellen Inszenierung „Der Ölprinz“, in der Hehn auch die Titelrolle spielt, einst im ZDF als Chefsteward und späteren Kapitän der „MS Deutschland“ gesehen hat, den kann die Ähnlichkeit mit dem Motiv nur verblüffen.

Bei Katy Karrenbauer, die im Stück die resolute Treckführerin Rosalie Ebersbach verkörpern wird, sei es etwas einfacher gewesen, schildert der Illustrator. Von ihr habe er sofort ein Bild im Kopf gehabt. „Diese Kombination aus Saufkumpan und Diva ist einfach super.“

Schon als Kind bei Karl-May-Spielen gewesen

Die Karl-May-Spiele kennt Samson Goetze, der mit seiner Familie in Osterrönfeld bei Rendsburg lebt, bereits seit Jahrzehnten – als Zuschauer. Bereits als Kind habe er Winnetous Abenteuer begeistert verfolgt, erzählt er. „Als der Anruf von Ute Thienel kam, konnte ich das erst gar nicht glauben. Ich sollte für die Karl-May-Spiele arbeiten! Fand ich richtig geil.“ Er habe nicht lange über das Angebot der Geschäftsführerin nachdenken müssen, berichtete der 34-Jährige bei der Enthüllung seines Entwurfes.

Samson Goetze malt zwar ganz klassisch von Hand; allerdings auf einem 27 Zoll großen Tablet-Computer, somit vollständig digital. Dadurch könne man leichter mit Hintergründen, Lichtstimmungen und Gesichtsausdrücken experimentieren. „Die Farben sollen sich aber verhalten wie auf einer Leinwand.“ Das Team am Kalkberg jedenfalls war nach den Worten Thienels vom Ergebnis sofort restlos begeistert. Gestoßen war die GmbH auf ihn im Übrigen durch einen Artikel in den Kieler Nachrichten, in dem er porträtiert wurde.

Nachfolger des legendären Renato Casaro

Der Neue tritt am Kalkberg in große Fußstapfen. Fast drei Jahrzehnte lang hatte Renato Casaro das Plakat gestaltet. „Renato wird jetzt 87 Jahre alt“, erklärte die Karl-May-Chefin. Schon vor der Pandemie sei man überein gekommen, den Job in jüngere Hände zu legen. Diese „jüngeren Hände“ haben bereits als Kind gern zum Stift gegriffen. „Ich habe meine ganze Fantasie schon immer über das Zeichnen ausgelebt. Grundsätzlich glaube ich, dass jeder das lernen kann. Ich habe aber offenbar eine relativ gute Beobachtungsgabe“, meint Samson Goetze.

Der Gedanke, aus diesem Talent einen Beruf zu machen, beschäftigte ihn schon in seiner Jugend. Umso kälter sei die Dusche gewesen, die ihm nach Schulabschluss und Abitur eine norddeutsche Kunsthochschule verpasste. Der junge Mann hatte eine umfangreiche Mappe seiner Arbeiten eingereicht und erntete eine vernichtende Absage. Bei ihm seien weder grundlegende zeichnerische Fähigkeiten noch räumliches Denken festzustellen, und von Gespür für Farbe könne ebenfalls keine Rede sein. Der junge Künstler nahm es sportlich, wie er lachend berichtet: „Alle, die ihre Mappen wieder abholen mussten, hatten diesen Text.“ Entmutigen ließ er sich jedenfalls nicht.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Samson Goetze entschied, sich auf Grafik-Design zu spezialisieren und eine Karriere als Illustrator anzustreben. Drei Jahre lang besuchte er die Akademie für Gestaltung in Hamburg. Nebenher verdiente er Geld mit ersten Aufträgen für eine Eventagentur. An der Akademie erhielt er einen anerkennenden Spitznamen: „Chamäleon“. Er konnte in nahezu jedem Stil arbeiten. „Das war Fluch und Segen zugleich“, blickt Goetze zurück. „Denn ich wusste dadurch nicht: Was ist mein eigener Stil? Was macht mich aus?“

Gesichter sind das Besondere bei Samson Goetze

Inzwischen hat er es herausgefunden. „Das Besondere bei mir sind die Gesichter der Menschen. Meine Figuren sind sehr filmisch – und es ist mir wichtig, dass sie auch miteinander agieren. Das habe ich auch beim Plakat für die Karl-May-Spiele umgesetzt. Alexander Klaws als Winnetou und Sascha Hehn als Ölprinz schauen nicht den Betrachter an, sondern bauen mit ihren gegenseitigen Blicken eine Spannung auf. Das ist ein neues Element, das ich dazu gefügt habe.“

Die Lebendigkeit der Figuren und seine Vielseitigkeit haben Samson Goetze bereits einige Türen geöffnet. Erstmals arbeitete er 2015 für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Für die viel diskutierte Titelseite zeichnete er damals passend zur griechischen Finanzkrise einen gut gelaunten Griechen Seite an Seite mit dem Inbegriff eines spießigen deutschen Urlaubers, der sein Geld zählt.

Mittlerweile hat Samson Goetze schon 20mal das Spiegel-Cover gestaltet – zuletzt mit einem Motiv von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in James-Bond-Pose mit Impfspitze statt Walther PPK.

Ebenso gefragt ist der Künstler bei den Redaktionen von „National Geographic“ und „Geo Epoche“. Eine wichtige Währung für einen Illustrator ist natürlich auch die Auflage: Das neue Karl-Motiv wird auf 20.000 Plakaten und 300.000 Flyern zu sehen sein. Das macht sich auch im Lebenslauf eines Lebenskünstlers bestimmt nicht schlecht.