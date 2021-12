Schackendorf

Trotz namhafter Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und in den Kindergarten will die Gemeinde Schackendorf im kommenden Jahr ohne höhere Steuern auskommen. Einstimmig hat die Gemeindevertretung in dieser Woche den Haushalt für 2022 beschlossen, ohne die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer anzufassen.

Bei der Sitzung fehlte unter anderem die zweiköpfige CDU-Fraktion. Am Ergebnis hätte aber auch die Anwesenheit von Björn Müller und Tanja Tolkmitt nichts geändert, da die Wählergemeinschaft Schackendorf (WGS) seit der jüngsten Kommunalwahl über eine komfortable alleinige Mehrheit verfügt – und mit Alexander Scheffler auch den Bürgermeister stellt.

Tagungsstätte an der A21 überrascht mit 2G

Die Sitzung im Rasthaus an der A21 begann für das siebenköpfige Restgremium dennoch mit einer kleinen Überraschung. Scheffler hatte die Zusammenkunft eigentlich unter 3G-Regeln anberaumt, doch in der Gaststätte gilt seit einiger Zeit bereits 2G. Dass nur Genesene und Geimpfte Zutritt haben, war allerdings kein Problem. „Und die Nachweise wurden vom Personal auch genau kontrolliert“, lobte der Bürgermeister.

Die wohl wichtigste Weichenstellung für die Zukunft dürften die 85.000 Euro sein, die im Etat 2022 für die Einrichtung einer neuen Wald-Gruppe im Kindergarten bereitgestellt werden, den inzwischen die Johanniter betreiben. „Ein Förderantrag ist mit der Architektin in Arbeit“, berichtete Scheffler, der davon ausgeht, dass die Hälfte am Ende als Zuschuss fließen dürfte.

Bauwagen für die neue Wald-Gruppe

Die Summe umfasse das gesamte Paket: den speziell ausgestatteten Bauwagen ebenso wie die erforderlichen Erdarbeiten und Versorgungsanschlüsse. „Die Baugenehmigung vom Kreis Segeberg liegt inzwischen vor.“ Noch muss das Grundstück auf der so genannten Hundekoppel rechtlich allerdings aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst werden.

Mit der Einweihung rechnet der Bürgermeister derzeit für das Ende des ersten Quartals 2022. Zunächst ist wie auch im festen Kindergarten, den die Gemeinde über Jahrzehnte selbst betrieben hatte, eine Vormittagsgruppe geplant. „Möglicherweise ergeben sich aber im Betrieb Synergieeffekte und wir können die Zeiten erweitern“, blickt Scheffler schon einmal voraus.

Neues Spielgerät für Dorfplatz

Weiter aufrüsten wollen die Schackendorfer auch ihren weit über die Ortsgrenze hinaus beliebten Spielplatz in der Dorfmitte. Nach dem kürzlich installierten Wackelsteg soll für mehrere tausend Euro eine „Tarzan-Schaukel“ angeschafft werden. Das seien Wünsche, die bei einer Befragung des Dorfnachwuchses ganz vorne gelandet seien, erklärt der Bürgermeister.

Der zweite dicke Posten im Haushalt ist für eine Verkehrsmaßnahme ausersehen, mit der sich die Kommunalpolitik schon seit geraumer Zeit herumschlägt: der Neugestaltung des „Fahrenkruger Dreiecks“ unweit des Gasthofes Spahr in Richtung Autobahn. Zum einen soll das wenig ansehnliche Areal optisch „aufgehübscht“ werden, zum anderen muss der dortige Gehweg dringend ausgebessert werden. „Das sind inzwischen wahre Stolperfallen“, sagt der Bürgermeister. Zudem solle eine echte Insel den Verkehr baulich bremsen.

Schluss mit dem ewigen „Herumeiern“

Die aktuell auch von Alexander Scheffler favorisierte „kleine Lösung" würde die Gemeinde alles in allem an die 80.000 Euro kosten, die „große“ – inklusive Straßenverschwenkung – läge bei weit über 100.000 Euro. „Wir müssen jetzt entscheiden, in welche Richtung wir da wollen.“ Mit dem „Herumeiern“ sollte aber langsam Schluss sein.

Bei den genannten Beträgen fallen die 8000 Euro für die Restarbeiten zur Verkehrsberuhigung in der Bergstraße kaum noch ins Gewicht. Als nächstes soll sich der Blick dann auf die Straße An der Trave richten. Mit „Berliner Kissen“ und „Kölner Tellern“ kennt man sich ja inzwischen aus. 10.000 Euro stehen im frisch verabschiedeten Etat zudem für Gehweg-Sanierungen an der Hauptstraße.

Hoffnung besteht laut Scheffler inzwischen beim ehemaligen Immenhof, der seit Monaten zum Abriss vorbereitet ist und immer mehr zum Schandfleck mitten im Ort verkommt. Eigentümer Uwe Heymann, der sich unerklärlich viel Zeit mit der endgültigen Beseitigung lässt, habe inzwischen die Bauanträge für drei neue Doppelhäuser gestellt. Und dafür muss die Ruine ja nun erst einmal weg.