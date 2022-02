Kreis Segeberg

Wie geht es weiter mit der beschlagnahmten Schafherde aus Fuhlenrüe? Nachdem das Amt Kaltenkirchen-Land und die Kreisveterinäre Anfang Dezember die verwahrloste Herde mit über 300 Tieren von einer versteckten Koppel nahe Fuhlenrüe geholt und an einen geheimen Ort gebracht hatten, lag es am Eigentümer, eine Stellungnahme einzureichen. Dort sollte der Tierbesitzer, der nicht aus dem Kreis Segeberg kommt, seine Vorstellungen, wie die Schafe künftig gehalten und versorgt werden, darlegen. Laut des Veterinäramtes des Kreise Segeberg sei die Stellungnahme allerdings nicht überzeugend gewesen. „Zweifel konnten nicht ausgeräumt werden“, heißt es von der Behörde.

Am 15. Februar wurde der Verkauf der Schafe angeordnet

Die Kreisveterinäre haben Zweifel, ob der Eigentümer – wenn er die Schafe zurück bekommt – sie so versorgt, dass das Tierschutzrecht eingehalten wird. Nach einigem Schriftverkehr trafen das Amt sowie der Kreis Segeberg die Entscheidung, die Herde zu verkaufen und die aufgelaufenen Kosten durch Stallunterbringung, Tierarzt und Klauenpfleger gegenzurechnen. „Der Verkauf der Schafherde wurde am 15. Februar angeordnet“, sagt Robert Tschuschke, Sprecher des Kreises Segeberg.

Aber: Der Tierhalter hat umgehend per Anwalt dagegen Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht in Schleswig eingelegt. „Das Eilrechtschutzverfahren ist aktuell beim Verwaltungsgericht in Schleswig anhängig“, bestätigt Tschuschke. Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird frühestens in zwei Wochen gerechnet. In diesem Verfahren prüft das Gericht, ob die Verfügung des Amtes Kaltenkirchen-Land rechtens war.

Tiere dürfen zunächst nicht verkauft werden

Gleichzeitig hat der Tierhalter beantragt, dass beim Verwaltungsgericht die „aufschiebende Wirkung des Widerspruches“ wiederhergestellt werde. Das bedeutet, dass die Schafe solange nicht verkauft werden dürfen, bis das Gericht die Verfügung des Amtes überprüft hat. Sie sieht nämlich vor, dass die Schafe sofort veräußert werden und der Besitzer das dulden muss. Der Tierhalter kann den Beschluss des Verwaltungsgerichtes anfechten und in die nächste Instanz gehen, dem Oberverwaltungsgericht.

Bis dahin bleiben die Schafe – unter ihnen viele Jungtiere – in dem Stall, in dem ihnen Stroh, Futter und Wasser sowie weitere Pflege zur Verfügung stehen. „Die Kosten laufen und laufen“, heißt es aus dem Veterinäramt.