Jan-Uwe Schadendorf wird im kommenden Jahr 70. „Es wird Zeit für einen Generationswechsel“, meint der Fraktionssprecher der SPD in der Stadtverordnetenversammlung Bad Bramstedt. Und mit Karin Steffen (41) habe er eine gut eingearbeitete Nachfolgerin, die mit vier Kindern „mitten im Leben steht.“ Und schon viel von der Welt gesehen hat: Als Schiffsingenieurin bereiste sie die Weltmeere.

Seit 2013 wohnt Karin Steffen in Bad Bramstedt, seit 2018 sitzt sie in der Stadtverordnetenversammlung. Ihre Schwiegermutter hatte sich an ihrem Wohnort schon lange in der SPD engagiert und konnte dann auch Karin Steffen überzeugen. „Vorher war ich eher unpolitisch“, sagt sie. „Ich bin dann mal rüber zu Klaus-Dieter Hinck gegangen und in die SPD eingetreten.“ Hinck ist der SPD-Ortsvereinsvorsitzende von Bad Bramstedt und wohnt im Brambusch gegenüber der Familie Steffen.

Mit sachlichen Redebeiträgen aufgefallen

Die Familie ist sechsköpfig. Karin Steffen und ihr Mann haben zusammen drei Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Ihr Mann brachte einen Sohn mit in die Ehe, der schon älter ist. Die junge Frau ist also gut beschäftigt, aber zwei bis drei Stunden nimmt sie sich dennoch täglich Zeit für die Kommunalpolitik. Dadurch wurde sie in den zurückliegenden fast vier Jahren zu einer Stadtverordneten, die durch viele analysierende und stets sachlich vorgetragene Redebeiträge auffiel. Das hat wohl auch mit ihrem beruflichen Hintergrund als Schiffsingenieurin zu tun.

Jan-Uwe Schadendorf wird den Vorsitz in der SPD-Fraktion der Bad Bramstedter Stadtverordnetenversammlung zum Jahreswechsel abgeben. Quelle: Einar Behn

„Ich bin in einem Dorf in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen“, erzählt sie und man hört es auch ein wenig an ihrer landestypischen Aussprache. Das Abitur machte sie am Gymnasium in der nächstgelegenen Kreisstadt Borken. „Danach wollte ich Tierärztin werden, bin dann aber doch umgeschwenkt und habe eine Ausbildung als Schiffsmechanikerin bei der Hapag-Lloyd begonnen.“ An die Ausbildung schloss sich ein Studium in Schiffsbetriebstechnik in Bremerhaven an. Anschließend fuhr sie wieder zur See. „Ich bin in allen Kontinenten dieser Erde gewesen“, erzählt sie. Und ihren Mann lernte sie auch an Bord kennen.

Bad Bramstedt liegt zentral zwischen den Häfen

Als die Familie dann wuchs und ein größeres Haus nötig wurde, bot sich Bad Bramstedt an. „Es liegt zentral zwischen allen norddeutschen Häfen“, sagt Karin Steffen. Ihr Mann fährt nämlich weiter zur See. Nur vorübergehend ist er zurzeit an Land an der Entwicklung eines neuen Schiffes beteiligt.

Neben der Kommunalpolitik widmet sich Karin Steffen auch dem Deutschen Kinderschutzbund, dem sie in Bad Bramstedt vorsitzt. Ein Ehrenamt, dem sie täglich im Durchschnitt eine Stunde widmet. Themen wie Bildung und Jugend liegen ihr deshalb auch in der Kommunalpolitik besonders am Herzen.

Für Jan-Uwe Schadendorf, seit vielen Jahren eines der Schwergewichte der Bad Bramstedter Politik, bedeutet der Wechsel innerhalb der Fraktion keineswegs den Rückzug aus seinen Ehrenämtern. Mit Unterbrechung gehört er seit 1978 der Stadtverordnetenversammlung an. Den SPD-Fraktionsvorsitz hatte er 2018 von Bodo Clausen übernommen. „Ich bleibe Stadtverordneter“, sagt er, „und ich will bei der nächsten Kommunalwahl 2023 auch noch einmal antreten.“