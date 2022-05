Schlagernacht 2022 in Bad Segeberg - 9000 Schlagerfans feierten am Kalkberg mit Thomas Anders und Co

Thomas Anders, Ella Endlich und Boyband-Klassiker – bei der Schlagernacht in Bad Segeberg war für jeden Besucher etwas dabei. Tausende Menschen feierten wieder ausgelassen am Kalkberg nach der langen Corona-Zwangspause. So lief die Party – mit vielen Bildern.