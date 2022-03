Die neue Schlappenmoorbrücke im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung in Henstedt-Ulzburg ist nun auch offiziell eingeweiht. Am Mittwoch trafen sich alle Beteiligten aus Verwaltung, Behörden, Kommunalpolitik und auch Nabu an der neuen Brücke. Obwohl die Freude grundsätzlich groß ist, gab es Kritik.