Kaltenkirchen

Kurz nach dem aus seiner Sicht verlorenen Bürgerentscheid, hielt der MSC Kaltenkirchen seine Jahreshauptversammlung ab, auf der im Raum stand, den Traditionsverein aufzulösen. Die Mehrheit der Mitglieder entschied, weiterzumachen. Doch nicht ohne klare Worte an die Gegner der geplanten Motocross-Trainingsstrecke. Beim Bürgerentscheid hatten diese 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler auf ihre Seite ziehen können.

Fragwürdiges Demokratieverständnis

Deutliche Worte hatte Jörn Schüle gefunden, Umweltbeauftragter bei MSC: „Die Bürger sollten sich schämen, solch einen Verein aus dem Dorf zu jagen.“ Für diese Aussage hat Pro-Kaki-Fraktionssprecher Reinhard Bundschuh kein Verständnis: „Schüle offenbart ein fragwürdiges Demokratieverständnis. Statt die Entscheidung der Bürger ernst zu nehmen, beschimpft er sie.“

Ähnlich verhalte es sich mit CDU-Fraktionschef Kurt Barkowsky, der einst Vorsitzender des MSC Kaltenkirchen war. Dieser hatte den beiden Mit-Initiatoren des Bürgerentscheids, Thies Rickert und Reinhard Bundschuh vorgeworfen, ihre Stellung als Stadtvertreter missbraucht und mit falschen Aussagen Unterstützungsunterschriften eingesammelt zu haben. „Barkowsky entpuppt sich als schlechter Verlierer“, sagt Bundschuh: „Alle Vorgänge eines Bürgerbegehrens wurden von der Kommunalaufsicht des Innenministeriums geprüft. Also ist der Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegenüber Pro-Kaki nachweislich Unsinn.“

Zusammenarbeit von CDU, FDP und AfD lässt aufhorchen

Des weiteren hatte Barkowsky der Wählergemeinschaft vorgeworfen, die Lärmgutachten als „löcherig wie ein Schweizer Käse“ bezeichnet zu haben. „Das stimmt nicht“, sagt Bundschuh: „Der Lärmgutachter sagte selbst, dass es bei dem Thema nicht um die Gesamtlärmbelastung ginge. Aber wenn Motorradfahrer fahren, steigt nun mal der Gesamtlärm“, so der Pro-Kaki-Fraktionschef: „Und diese Fakten haben die Bürger bei ihrer Entscheidung berücksichtigt.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundschuh setzt noch einen drauf: „Im Nachgang entpuppten sich einflussreiche Stadtvertreter von CDU und FDP nicht nur als schlechte Verlierer, sondern auch als scheinheilige Demokraten.“ Und weiter: „Wir sind im Wesentlichen eine repräsentative Demokratie, das stimmt. Aber aus gutem Grund sind Elemente der direkten Demokratie in unsere Gesetze aufgenommen worden. Wer diesen demokratischen Vorgang in Frage stellt, zeigt, welche Einstellung er zu ernsthafter Bürgerbeteiligung am politischen Entscheidungsprozess hat.“ Die Ankündigung von Barkowsky, dass seine Partei sowie FDP und AfD auch künftig dafür eintreten würden, dass der MSC Kaltenkirchen ein Motorradtrainingsgelände in der Stadt erhalte, lasse aufhorchen, so Bundschuh.