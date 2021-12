Bad Segeberg

Er war Bürgermeister, Landrat und Innenminister. Doch dass nach Dr. Dr. Paul Pagel ein kleines Areal am Ende des Landesturnierplatzes benannt ist, und es dort sogar einen Gedenkstein gibt, dürfte einer breiteren Öffentlichkeit bislang verborgen geblieben sein. Dabei war Pagel im Land auch als „der Reiterminister“ bekannt.

Platz und Stein gibt es bereits seit 1958. Der am Ende der Rennkoppel an der Eutiner Straße zum Großen Segeberger See hin tiefer liegende Platz war bis zum Ende der 1920er Jahre eine Sandkuhle gewesen. Nach 1948, mit dem Beginn der großen Reitsportveranstaltungen in Bad Segeberg, wurde sie in einen Dressurplatz umgewandelt.

Das Landesturnier im Jahr 1958 war dann das zehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Zu diesem Jubiläum waren zahlreiche hochrangige Reiter mit ihren Pferden und sogar etliche ausländische Springreiter angereist. Sogar Bundeskanzler Konrad Adenauer erschien auf dem Landesturnierplatz und ehrte das Reitervolk mit seinem Besuch, obwohl die Reiterei ihn eigentlich nur wenig interessierte.

Dr. Dr. Paul Pagel (1894 – 1955), Innen- und Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein. Quelle: Archiv Zastrow

Das Jubiläum war auch Anlass, am letzten Turniertag einen Gedenkstein auf dem Dressurplatz zu enthüllen. Landesinnenminister Dr. Helmut Lembke vollzog diesen Akt mit den Worten: „Dieser Reiterstein soll ein Markstein sein in der Geschichte der Reiterei. Die Reiterei kann ein Bindeglied sein von Hof zu Hof, von Land zu Land und über die Meere hinweg; dann sind wir auf dem Wege zu einem vereinten, friedlichen Europa.“

Anschließend erinnerten Redner an den drei Jahre zuvor plötzlich verstorbenen Paul Pagel, dessen Name von nun an dieser Dressurplatz tragen sollte. Pagel sei es gewesen, der sich vor allem nach dem Krieg für die ländliche Reiterei einsetzte und es möglich machte, dass bereits 1953 in Bad Segeberg Holländer, Schweden, Dänen und Deutsche wieder zu einem friedlichen Reiterwettkampf zusammentreffen konnten. Damit sollte an den schon 1928, also 30 Jahre zuvor, auf der Rennkoppel stattfindenden ersten internationale Reiterwettkampf, an dem Ungarn, Holländer und Deutsche teilnahmen, angeknüpft werden.

Bürgermeister, Landrat, Innenminister 29.12.1894: geboren in Bredenfelde, Mecklenburg 1914-1918: freiwilliger Kriegsdienst 1918-1920: Studium der Agrarwissenschaft, Promotion zum Dr. agr. 1919: Heirat mit Ilse Wiener († 1952), Tochter eines jüdischen Kaufmanns Kinder: Hans-Joachim (1920) und Johanna-Helene (1923) 1920-1928: stellvertretender Landrat und Kreisrat im Landratsamt Strelitz 1928-1934: Regierungsrat und Direktor des Arbeitsamtes Greifswald 1932: Promotion zum Dr. rer. Pol. Nach dem Studium der Staatswissenschaften 1934: als Demokrat und Republikaner zwangsweise Versetzung in den Ruhestand 1934-1945: freiberufliche Tätigkeit als landwirtschaftlicher Sachverständiger und Lektor bei Bayer IG-Farben in Berlin 1934-1942: Mitglied der Widerstandsgruppe Robinsohn-Strassmann 1945: Mitbegründer der CDP, später CDU Segeberg 1945-1946: Stabsleiter bei der Kreisbauernschaft Segeberg 1945-1955: Bürgermeister von Kükels 1946-1950: Landrat des Kreises Segeberg 1950-1955: Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, 1950-1954: gleichzeitig Kultusminister 1952: Heirat mit Marga Tödt (1920-2001) aus Kükels 11.08.1955: Tod durch Herzversagen in einer Kieler Herzklinik

Weil ihm auf seiner Flucht aus Berlin mit seinem Fiat Topolino das Benzin ausgegangen war, blieb der begeisterte Reiter Paul Pagel 1945 auf dem Wege zu Bekannten in Schleswig-Holstein eher zufällig in Kükels hängen. Wegen seiner guten Englischkenntnisse und seiner Mitgliedschaft in einer liberalen Widerstandsgruppe während der Nazi-Diktatur setzte ihn die britische Besatzungsmacht dort kurzerhand als Bürgermeister ein.

Als Landesinnen- und Kultusminister Dr. Dr. Paul Pagel in Bonn weilte, wurde am 21. April 1953 dieses Foto mit Bundeskanzler Konrad Adenauer aufgenommen. Quelle: Archiv Zastrow

Am 15. September 1945, einen Tag nach der Zulassung der Gründung von Parteien durch die Besatzungsmacht, meldete Pagel die „Christlich-Demokratische Partei“, die er mit Gleichgesinnten aus dem Kreis Segeberg gegründet hatte, bei den Briten an. Es war die erste christlich-demokratische Partei in Schleswig-Holstein, aus der später die Segeberger Kreis-CDU hervorging und in der er den Vorsitz übernahm. Im Januar 1946 wurde er zum Landrat des Kreises Segeberg gewählt.

Schon ab 1947 zog es Pagel jedoch in die Landespolitik. Von 1951 bis zu seinem Tode 1955 war er Innen- und Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein. So wie sich Paul Pagel für eine demokratische kommunale Selbstverwaltung einsetzte, tat er es auch für die Reiterei. Echte Herzenssache war für ihn das ländliche Reitervereinswesen. Er wurde 1948 Vorsitzender des Reiterbundes Segebergs sowie Vorstandsmitglied des Landesverbandes und dessen maßgeblicher Förderer, so dass ihm sehr bald der inoffizielle Titel „Reiterminister“ verliehen wurde.

Beschriftung des Gedenksteines. Quelle: Archiv Zastrow

Waren 1958 die Enthüllung des Gedenksteines und die Namensgebung des Dressurplatzes noch ein großes Ereignis, so sind heute nach 63 Jahren Stein und Platzname fast völlig in Vergessenheit geraten – zumal kein Weg den Spaziergänger an den Rand des Dressurplatzes hinführt. „Der Gedenkstein muss aus der Ecke und an einem Platz aufgestellt werden, an dem die Leute vorbeikommen“, meint der Neffe von Dr. Dr. Paul Pagel, der selbstständige landtechnische Lohnunternehmer Kristian Draeger aus Kükels, der sich seit einigen Jahren um die Gedenkstätte kümmert.

Jetzt hat er die Initiative ergriffen und dem neuen Bad Segeberger Bürgermeister Toni Köppen den Vorschlag unterbreitet, den Gedenkstein auf seine Kosten oberhalb des Dressurplatzes zwischen die dort stehen Eichen zu versetzen. Beide haben verabredet, noch in diesem Jahr eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.