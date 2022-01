Schmalfeld

„Wir haben 2022 zwar viel vor, werden kräftig investieren, schlagen dabei aber nicht über die Stränge“, sagt Schmalfelds Bürgermeister Klaus Gerdes. So wird die Gemeinde alleine für gut zwei Millionen Euro Aktien der Schleswig-Holstein (SH) Netz AG kaufen. Dafür muss jedoch ein Kredit aufgenommen werden. Besonders freut den Bürgermeister aber, dass es der Gemeinde gelungen ist, das Bankgebäude von der VR Bank in Holstein für kleines Geld zu kaufen.

Schmalfeld investiert 2022 rund 3,7 Millionen Euro

Der Etat für 2022 geht von einem Jahresfehlbetrag von rund 550.000 Euro aus. „Eine Schätzung“, wie Gerdes sagt. Er hofft, den bis Jahresende aber ausgleichen zu können. Die Gemeinde sei alles in allem sehr gut davor und wird 3,7 Millionen Euro investieren. Dafür müssen gut 3,2 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden. Die Differenz von 500.000 Euro fließt an Zuschüssen.

Noch bis März hat Bürgermeister Klaus Gerdes sein Büro in der Gemeindebücherei im Schulgebäude an der Schulstraße. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Größter Posten von etwas über zwei Millionen Euro ist der Aktienkauf. Obwohl der Deal nur über einen Kredit finanziert werden kann, ist er nach den Worten von Gerdes völlig seriös. „Wir verdienen Geld mit Geld“, sagt er. „Über die Hälfte der Gemeinden in Schleswig-Holstein machen das auch so.“

Zur Haushaltskonsolidierung ausdrücklich empfohlen

Gemeinden, in denen die SH Netz AG Strom- oder Gasnetze betreibt, haben die Möglichkeit, Anteile zu erwerben. Davon macht Schmalfeld Gebrauch, weil es sich rechnet. Für die Investition gibt es einen jährlichen Zinsertrag von gut 51.000 Euro. Dem gegenüber stehen Finanzierungskosten für den Kredit von rund 4000 Euro, sodass unter dem Strich 47.000 Euro im Gemeindesäckel landen. „So ein Modell wird von der Kommunalaufsicht als Mittel der Haushaltskonsolidierung ausdrücklich empfohlen“, argumentiert der Bürgermeister. Das sieht auch die Gemeindevertretung so, denn der Etat wurde einstimmig verabschiedet.

Gemeindebüro zieht in altes Bankgebäude

Eine weitere Investition freut den Bürgermeister besonders. Für 88.000 Euro kauft die Gemeinde das Bankgebäude der VR Bank in Holstein in der Dorfstraße. Das Geldinstitut mit Hauptsitz in Pinneberg schließt zahlreiche Filialen in kleineren Orten, darunter in Schmalfeld. Das Gebäude dort hat eine Größe von 150 Quadratmetern, das Grundstück umfasst 400 Quadratmeter. Und erste Pläne dafür gibt es auch. Dort wird das Gemeindebüro einziehen.

Bislang kommt Gerdes in der Gemeindebücherei im Schulgebäude in der Schulstraße unter. Doch das ist lange schon kein Zustand mehr. Im neu erworbenen Haus, das im März den Besitzer wechseln wird, soll auch das Gemeindearchiv einen Platz finden. „Über die weitere Nutzung werden wir uns noch Gedanken machen“, so der Bürgermeister. „Vielleicht richten wir uns dort auch einen kleinen Sitzungssaal ein.“

Weitere größere Investitionen sind unter anderem die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses (100.000 Euro), der Anbau an die Sporthalle (200.000 Euro), ein Steuerungsgerät für das Wasserwerk (160.000 Euro), der Neubau des Mehrgenerationenplatzes (200.000 Euro), die Kanalsanierung (300.000 Euro) oder auch der Neubau der Heidebrücke (265.000 Euro). Die Steuern werden in Schmalfeld nicht erhöht.

Ende 2022 knapp 4,1 Millionen Euro Schulden

Größter Einnahmeposten ist die Einkommensteuer mit gut einer Million Euro. Die Grundsteuer B (Grundstücke) liegt mit 228.000 Euro knapp vor der Gewerbesteuer mit 225.000 Euro, die im Ort seit Jahren rückläufig ist. Auf der Ausgabenseite schlagen Kreisumlage (754.000 Euro) und Amtsumlage (375.000 Euro) kräftig zu Buche. Aber auch die Aufwendungen für Kindergarten (368.500 Euro) und Krippe (139.000 Euro) sind nicht ohne.

Die rund 2000 Einwohner große Gemeinde wird Ende 2022 mit knapp 4,1 Millionen Euro (2100 Euro pro Einwohner) verschuldet sein, was eine deutlich Steigerung bedeutet, denn der Ansatz für 2021 lag bei Schulden in Höhe von knapp 980.000 Euro (500 Euro pro Einwohner).