Bad Segeberg

Die Informationsoffensive der Polizei in den Medien beginnt sich offenbar langsam auszuzahlen. Immer häufiger durchschauen potenzielle Opfer die Maschen unbekannter Betrüger am Telefon. Eine der beliebtesten – der falsche Polizist – ist nach Angaben eines Sprechers der Direktion Segeberg allein am Montagnachmittag in Bad Segeberg gleich fünfmal gescheitert.

Vier Anrufe an der Falkenburger Straße

In diesen Fällen hatte es ausnahmsweise einmal eine Frau versucht. Ab 13 Uhr meldete sich die falsche Beamtin bei vier Anwohnern im Alter zwischen 70 und 91 Jahren in der Falkenburger Straße sowie bei einer 92-Jährigen aus der Oldesloer Straße.

„Wieder einmal setzten die Täter auf die übliche Legende, dass zwei Einbrecher festgenommen worden seien.“ Bei den Festgenommenen habe man angeblich eine Liste gefunden, auf der auch die Angerufenen mit ihren Adressen verzeichnet seien. Die vorgebliche Polizistin wolle die Senioren jetzt vor den Dieben warnen und fragte in diesem Zusammenhang nach Wertgegenständen wie Bargeld und Schmuck im Haushalt, verschlossenen Fenstern oder Hunden.

Die Angerufenen kannten jedoch alle die Masche der Betrüger, ließen sich nicht verunsichern, beendeten das Gespräch und meldeten den Anruf umgehend beim Polizeirevier Bad Segeberg. „Es ist zu keinem Schaden gekommen“, so der Sprecher. Die Kriminalpolizei ermittele nun wegen versuchten Betrugs.

Anrufe ein bundesweites Phänomen

Vor dem aktuellen Hintergrund warnt die Polizei erneut vor betrügerischen Anrufen. Sie seine ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen werde. Deren Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt. Nicht selten würden sie am Telefon aufdringlich oder bettelten regelrecht um Hilfe. „Oftmals verfügen die Betrüger sogar über Detailwissen und verunsichern die Leute dadurch enorm.“

Die Zielrichtung sei aber immer dieselbe. Die Angerufenen sollten Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen. Die Polizei rufe insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rate die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.