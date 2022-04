Ein Friedenszeichen auf dem Schulhof zu formen, war der 10a der Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt nicht genug. Am letzten Schultag vor den Ferien organisierte die Klasse eine Tombola für die humanitäre Hilfe in der Ukraine. Als Preise wurden sogar signierte Trikots von Holstein Kiel organisiert.