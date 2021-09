Nach eineinhalb Jahren gab es am Donnerstag wieder die erste große Veranstaltung in der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt. Beim Sponsorenlauf waren wortwörtlich fast alle Schüler und Lehrer auf den Beinen. Das Ziel war es, Spenden fürs neue Multifunktionsfeld aufzutreiben.