Wieder ein Jahr, in dem der Schulalltag von der Corona-Pandemie geprägt war. Anka-Marie Mohr ist Schülersprecherin im Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg und erzählt, wie das Jahr für sie und ihre Mitschüler war. Ein kleines bisschen Normalität so kurz vor Weihnachten gibt es in der Schule täglich in der großen Pause.