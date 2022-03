Bad Segeberg

In diesem Jahr schlug die Stunde der Wahrheit für die weiterführenden Schulen am 2. März zur Mittagszeit. Bis dahin konnten Eltern ihre Kinder für die nach den Sommerferien startenden 5. Klassen anmelden. Mit besonderer Spannung wird in Bad Segeberg jedes Jahr natürlich der interne Wettstreit der beiden Gymnasien beobachtet. Das Ergebnis kommt einem Erdrutsch gleich. Am Städtischen Gymnasium (STG) sind fast doppelt so viele Kinder angemeldet worden wie an der Dahlmannschule (DMS).

Als „absolut großartige Zahl“ bezeichnete der stellvertretende Leiter des Städtischen Gymnasium, Ulf-Gerald Kirschstein, die 146 Anmeldungen am STG, das sich wie die Konkurrenz am Markt in Trägerschaft der Stadt befindet. Das sind noch einmal deutlich mehr als noch 2021, als man mit 111 Anmeldungen zum Stichtag ebenfalls schon deutlich vorne gelegen hatte. „Wir freuen uns alle sehr.“ Er gehe davon aus, dass der neue 5. Jahrgang im August mit sechs Klassen starten wird.

STG benötigt dringend einen Anbau

Ganz ungetrübt ist die Freude an der Hamburger Straße indes nicht. Mit dieser Zahl an Neuzugängen wachse natürlich auch der Druck, einen Anbau an das Gebäude aus den 1970er Jahren zu bekommen. „In anderthalb Jahren bekommen wir mit dem Wechsel von G8 zu G9 schließlich einen kompletten weiteren Jahrgang hinzu.“ Dann führt der Weg zum Abi in Schleswig-Holstein nämlich wieder wie früher über 13 Jahre.

Als Grund für die Anziehungskraft des STG vermutet Kirschstein unter anderem das Konzept, Eltern und Viertklässler auch in Corona-Zeiten bestmöglich über das Gymnasium und sein Angebot zu informieren. So habe es etwa sehr gut besuchte Videokonferenzen gegeben. Im Rahmen einer Schüler-Präsentation habe ein Sechstklässler online die Fragen der Grundschüler beantwortet.

Fachraum-Konzept und Bestnoten

Auch die Vorteile des Fachraum-Konzeptes hätten sich inzwischen wohl herumgesprochen, meint Kirschstein. Weil die Schulbücher grundsätzlich in den jeweiligen Räumen verblieben, müssten die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so viel Ballast in ihren Ranzen mit sich herumschleppen. „Und auch die Tatsache, dass wir trotz eindeutig gymnasialer Anforderungen zuletzt so viele Bestnoten im Abitur verbuchen konnten, hat uns wohl geholfen“. Voriges Schuljahr allein sechs Mal die Traumnote 1,0. Darauf habe Schulleiter Thomas Schwerin in den Veranstaltungen mit den Eltern auch wiederholt aufmerksam gemacht.

Während die einen vor Kraft kaum laufen können, hat bei den anderen die Ursachenforschung begonnen. „74 Anmeldungen sind natürlich zu wenig“, sagt Dahlmannschulleiter Timm Emser. „Wir hätten uns etwa 20 mehr gewünscht.“ So wird das ältere der beiden Bad Segeberger Gymnasien ins neue Schuljahr lediglich mit drei neuen 5. Klassen gehen.

Auffällig sei, dass in diesem Jahr deutlich weniger Schülerinnen und Schüler mit einer Empfehlung für die Gemeinschaftsschule als sonst angemeldet worden seien. „Wir haben immer noch den Ruf, eine besonders schwere Schule zu sein“, meint Emser. „Dabei kochen auch wir wie die anderen nur mit Wasser.“ Die Einschränkungen durch Corona machten es nicht gerade einfacher, über manche Zusammenhänge aufzuklären. Aber natürlich müsse man jetzt analysieren, was falsch gelaufen sei und was künftig besser gemacht werden könne.

Musikklasse und Forscherzweig können starten

Positiv bewertet der Schulleiter hingegen, dass sowohl die Musikklasse mit 21 als auch der Forscherzweig mit 25 Kindern den Betrieb wie geplant – und erhofft – aufnehmen können. 28 Jungen und Mädchen treten im Herbst den regulären Weg zum Abitur an.

Im Gegensatz zum STG mit seinen sechs neuen Klassen sei der Druck auf seine Schule, was den Platz angeht, nicht so groß. „Das spielt uns natürlich in die Karten.“ Auch beim Einsatz der Lehrkräfte böten sich im künftigen Kurssystem der Oberstufe mehr Optionen.

Für Timm Emser und das Kollegium der Dahlmannschule hat jetzt die Ursachenforschung begonnen. Quelle: Klaus J. Harm

Alles in allem zufrieden äußerte sich am Donnerstag Rüdiger Nelson, Leiter der Schule am Burgfeld. „Aktuell liegen uns 99 Anmeldungen vor.“ Im vorigen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 66 gewesen. Erfahrungsgemäß komme aber immer noch ein knappes Dutzend Nachzügler hinzu, das die Fristen verpasst habe, weiß Nelson.„Und dann noch diejenigen, die an anderen Schulen nach Gesprächen abgelehnt worden sind.“

Schule am Burgfeld startet mit vier 5. Klassen

Der Schulleiter geht derzeit von vier neuen 5. Klassen nach den Sommerferien aus. „Wobei wir grundsätzlich eine Integrationsklasse haben, die höchstens 20 Schülerinnen und Schüler hat.“ Dass die Gemeinschaftschule in diesem Jahr deutlich mehr Anmeldungen verzeichnet als noch 2021 führt ihr Leiter auch auf die guten Informationsveranstaltungen für Eltern zurück. „Die waren alle ausgebucht. Und wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten.“

Gemeinschaftsschulen von G9 an Gymnasien betroffen

Als Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe habe es die Schule am Burgfeld natürlich deutlich schwerer, seit die Gymnasien wieder von G8 auf G9 umstellen. „Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal verloren“, sagt Rüdiger Nelson. „Die Entscheidung der Politik hat vor allem die Gemeinschaftsschulen getroffen.“ Der große Zulauf sei erst einmal vorbei.

Für seine Schule gelte es nun, nach außen zu kommunizieren, dass es an der Falkenburger Straße ein umfassendes Angebot für alle Kinder und Jugendlichen gibt.