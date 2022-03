Trappenkamp

Schuttberge füllen den Schulhof der einstigen Klaus-Groth-Schule in Trappenkamp. Holz, verbogene Metallreste, Steine. Ein Bagger frisst sich zunächst durch den Erdgeschossbau. In dieser Woche wird das angrenzende zweigeschossige Schulgebäude abgerissen. An der Stelle wird ein neues Gebäude mit 13 Klassenräumen für die Richard-Hallmann-Schule entstehen. Die Gemeinschaftsschule mit Oberstufe kämpft seit Jahren mit Raumnot. Allerdings werden die gestiegenen Baukosten zu einem Problem für Trappenkamp.

Zu kleine Klassenräume in Hallmann-Schule Trappenkamp

„Wir haben schon länger akuten Klassenraum- und Fachraumbedarf“, sagt Renate Holfter, Schulleiterin der Richard-Hallmann-Schule (RHS). Der zweigeschossige Neubau ist als Ersatz für den Gebäudetrakt am Schuleingang zur Gablonzer Straße geplant und genehmigt. Der Bau aus den 1960er Jahren „ist marode“, sagt Holfter. „Er entspricht in keiner Weise mehr den Vorschriften.“

Raumnot in der Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp: Damit der marode Trakt aus den 1960er Jahren saniert werden kann, soll nun ein Ersatzbau mit 13 neuen Klassenräumen entstehen. Quelle: Nadine Materne

Für modernen Unterricht mit Partner- und Gruppenarbeit seien die alten Räume viel zu klein. Bis zu 30 Schülerinnen und Schüler sitzen dort dicht gedrängt zusammen. Gerade in den Stufen acht und neun seien diese Klassengrößen keine Seltenheit, verdeutlicht Holfter. Dazu kämen Mängel in der Raumplanung: Jeweils zwei ungünstig positionierte Türen, die frei gelassen werden müssen und Fenster, die nach innen öffnen, schildert sie. „Und Nebenräume haben wir praktisch gar keine“, sagt die Schulleiterin. Eigentlich brauche es einen für je zwei Klassenzimmer.

Abriss von alter Klaus-Groth-Schule für 13 neue Klassenzimmer

Auch die fünf Klassenräume der alten Klaus-Groth-Schule, die zuletzt von der Hallmann-Schule genutzt wurden, seien längst zu klein gewesen. Sobald der Abriss abgeschlossen und der Bauschutt entsorgt ist, sollen die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude beginnen, berichtet Trappenkamps Bürgermeister Harald Krille (SPD) beim Besuch auf der Baustelle. Aber die steigenden Baukosten bereiten ihm Sorgen. Schon jetzt sind die Auswirkungen massiv.

„Wir waren mal von Baukosten von 5,5 Millionen Euro ausgegangen“, sagt Krille. „Wir sind schon jetzt eine Million drüber.“ 1,1 Millionen Euro erhält die Gemeinde als Schulträger zwar als Förderung für die neuen Klassenräume. „Wir sind dann trotzdem bei fünf bis sechs Millionen Euro Eigenmitteln“, betont Krille.

Zu hohe Baukosten: Abstriche bei Schulneubau

Wegen der gestiegenen Baukosten hat die Gemeinde ihre Baupläne bereits abgespeckt. Eigentlich sollte im Zuge des Neubaus auch ein großer Musik- und Theaterraum in einem flachen Nebengebäude entstehen. Dieser Fachraum sollte der Schule auch als Aula dienen. Dieser Plan wird nun hinten angestellt. Zeitpunkt der Umsetzung: ungewiss.

„Das ist ärgerlich für uns“, sagt Schulleiterin Holfter. Denn die Schule habe keinen großen Raum für Veranstaltungen oder größere Besprechungen. „Wir weichen jedes Mal in die Sporthalle aus.“

Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp. Während der Bauarbeiten ersetzen Container vier Klassenräume. Für zwei Jahre sind sie zunächst gemietet, so Bürgermeister Harald Krille. Quelle: Nadine Materne

Auf zwei Jahre Bauzeit muss sich die Schule nun einrichten für den Neubau. In der Zeit fehlen der Schule noch mehr Räume. Deshalb wurden auf dem Schulhof vier Container-Klassenräume aufgebaut. 120.000 Euro kostet allein die Miete, weitere 18.000 Euro entstanden bei der Aufstellung und für Energieanschlüsse.

Neue Räume können Platzmangel in der RHS nur mildern

Etwa 1050 Kinder besuchen die Gemeinschaftsschule mit Oberstufe und die angrenzende Grundschule mit Förderzentrumsanteil. Mit dem Neubau des Schultrakts werden die Platzprobleme der Hallmann-Schule jedoch nur gemildert, nicht gelöst. Durch die Erweiterung der Offenen Ganztagsschule (OGS) in der Grundschule musste die Verwaltung Platz abgeben, erklärt Holfter das Problem.

Visualisierung des geplanten neuen Gebäudetrakts für die Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp aus süd-östlicher Richtung. Quelle: Kuno Feddersen

Auch der Ganztagsbereich der Hallmann-Schule müsse dringend erweitert werden. Zudem sei die Schulmensa schon lange zu klein, zählt die Schulleiterin auf. Verwaltung und OGS sollen deshalb in das dreigeschossige Gebäude einziehen, das nun mit dem Neubau ersetzt wird und dann saniert werden soll. „Wir bekommen in Summe gar nicht so viele neue Klassenräume dazu“, sagt Holfter.

Wann dieser Gebäudeteil aus den 1960ern allerdings saniert werden kann in einem 2. Bauabschnitt, dazu kann Bürgermeister Harald Krille derzeit keine verlässlichen Angaben machen vor dem Hintergrund der steigenden Baukosten. Neben den fünf bis sechs Millionen Euro für den neuen Schultrakt plant Trappenkamp aktuell auch eine neue Drei-Felder-Sporthalle für 4,5 Millionen Euro. Wobei 3,3 Millionen Euro von Bund und Land bezahlt werden.

Bürgermeister Krille: Kommunen brauchen mehr Hilfe für Schulen

Auch die zweite Sporthalle wird vorrangig für die Schule gebaut: „In der Mittelstufe können wir nicht alle Sportstunden anbieten“, begründet Holfter den Bedarf an der zweiten Halle. Zumindest nicht im Winter. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche der Grund- und Gemeinschaftsschule teilen sich derzeit die Franz-Bruche-Halle. Zudem bietet die Oberstufe ein Sportprofil an, mit dem sie sich im Wettbewerb mit den Gymnasien der Region positioniert.

„Wir investieren viel in Bildung, aber wir können nicht unendlich investieren“, sagt Bürgermeister Krille angesichts der anstehenden finanziellen Herausforderung für den Schulstandort Trappenkamp. Er fordert mehr Unterstützung vom Staat. „Früher gab es für Schulbauten 90 Prozent Förderung“, so Krille. „Davon reden wir gar nicht.“ Aber, wenn sich die aktuelle Entwicklung fortsetze, „werden Kommunen bald nicht mehr in der Lage sein, solche Summen zu stemmen“, prognostiziert er.