Grundschule am Lakweg - Schulverein in Kaltenkirchen am Limit: Sponsoren helfen bei Anschaffungen

Schulvereine sind ein unverzichtbarer Teil der Schulwelt, wenn es um finanzielle Hilfen, um das Organisieren von Veranstaltungen oder freiwillige Hilfe auf dem Schulgelände geht. In Kaltenkirchen hat die Grundschule am Lakweg als einzige Grundschule noch einen Schulverein. Der ist sehr aktiv, hat aber auch Probleme.