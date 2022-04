Schule am Marschweg - Schüler in Kaltenkirchen laufen zu 11.000 Euro für Kinder in der Ukraine

Einen Sponsorenlauf mit besonderem Ziel hat die Kaltenkirchener Gemeinschaftsschule am Marschweg auf die Beine gestellt, und der Erfolg kann sich sehen lassen: Mehr als 11.000 Euro kamen zusammen. Das Geld wird an UNICEF übergeben. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen versorgt ukrainische Kinder vor Ort.