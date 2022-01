Kreis Segeberg

Corona hält die Schulen und Familien im Kreis Segeberg weiter fest im Griff. Nach den Ferien begann der Unterricht, unter erschwerten Hygienebedingungen, offenbar noch ohne große Omikron-Welle, aber mit Erleichterungen für Schülern bei Prüfungen.

Manche Schüler stecken allerdings noch in Urlaubsorten fern von Deutschland fest. „Die Lehrerinnen und Lehrer sind alle an Bord“, sagt Thomas Pachaly, Leiter der Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen. „Aber etwa zehn der rund 650 Kinder sitzen in Quarantäne, unter anderem in den USA und in Dubai.“

Schulzentrum Leezen hat Kohorten gebildet

Distanzunterricht sei derzeit für sie nicht geplant. „Die haben derzeit sicherlich ganz andere Sorgen: Wieder zurück zu kommen.“

Unterdessen müssen die neuen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, etwa Kohorten zu bilden, vor allem im Grundschulbereich. In den Pausen spielen künftig nur noch die ersten und zweiten Klassen, sowie die dritten und vierten Klassen auf einem Teil des Schulhofes zusammen.

Schulhof für Pausenzeiten in mehrere Abschnitte gegliedert

Ohnehin hat die Schule schon vorher sehr auf Trennung geachtet. „Wir haben für unterschiedliche Jahrgänge fünf verschiedene Schulhofbereiche.“ Schon seit eineinhalb Jahren betreten die Schüler je nach Jahrgang durch einen der drei Eingänge die Gebäude.

Auch beim Sportunterricht wird vorsichtig agiert. Mannschaftssportarten und Wettkämpfe sind tabu. Zwar haben immer drei Schulklassen gleichzeitig Sportunterricht. Es dürfen aber nur zwei in die Halle, die getrennt werden kann. Die dritte Klasse muss auf die modernen Außenanlagen ausweichen.

Land SH erleichtert Schülern Prüfungen und Leistungsnachweise

Das Land erleichtert in diesem Schuljahr die Leistungsnachweise und Abschlussprüfungen. „Die Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen beiden Jahren nicht unter normalen Umständen lernen und arbeiten können“, hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kürzlich eingeräumt. „Deswegen werden die Bedingungen für die Abschlussprüfungen angepasst.“

Für den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss und den Mittleren Schulabschluss gilt: Drei Wochen wird intensiv auf die schriftlichen Prüfungen vorbereitet. Eine der drei schriftlichen Prüfungen darf abgewählt und mündlich abgenommen werden. Für schriftliche Prüfungen ist eine halbe Stunde mehr Zeit.

Erleichterungen auch für Abiturprüfungen

Die Verlängerung gilt auch für Abiturprüfungen. Die Zahl der Themen in den zentral geprüften Kernfächern wird beschränkt. Bei den dezentral gestellten Profilfach-Prüfungen werden die Aufgaben unter Berücksichtigung des Unterrichtsumfangs gestellt. Beim Prüfungsfach Sport sind mehr Sportartkombinationen möglich.

Für Leistungsnachweise in der Grundschule und in mittleren Schulklassen gilt: Vorrang haben Leistungsnachweise, die für die Halb- und Ganzjahresnoten wichtig sind. Lehrer dürfen sich bei den Prüfungsfragen auf die wichtigen Kompetenzen und Kenntnisse beschränken, „bei Verzicht auf Überprüfung jeweils aller Anforderungsbereiche“.

Schulrätin Meike Harder: Billig-Abitur soll es aber nicht geben

Ein Billig-Abitur oder Erste allgemeine und Mittlere Schulabschlüsse werde es aber nicht geben, versichert Schulrätin Meike Harder. Geprüft werden solle „angepasst an die Unterrichtsversorgung“.

Wie viele Schüler und Lehrer fehlten, werde den Segeberger Schulräten nicht täglich gemeldet. Erst, wenn Schulen in Distanzunterricht gehen wollten, müssten sie Rücksprache mit den Schulräten halten. „Etwa, wenn ein Drittel der Lehrer oder die Hälfte der Schüler fehlen.“ Bislang sei die Lage ruhig.

Gesundheitsamt des Kreises nimmt Schulen in Verantwortung

Was eine Herausforderung ist: Bislang hat das Gesundheitsamt des Kreises vorgegeben, wie in Coronafällen vor Ort vorgegangen werden soll. Der Kreis hatte aber vor einigen Tagen wegen der Vielzahl der Fälle eingeräumt, mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher zu kommen.

Jetzt wird mehr auf Eigenverantwortung gesetzt, beobachtete Schulrätin Meike Harder. „Was ist erlaubt, was nicht?“ Das schaffe viele Fragen, auch bei Eltern.

Lehrer-Gewerkschaft besorgt wegen Corona

Und bei Lehrerkollegien und Schulleitungen, registrierte Sabine Duggen, Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Das Gesundheitsamt Segeberg kann die Nachverfolgung und Betreuung der Familie nicht mehr oder kaum noch leisten und auch keine Anordnungen mehr geben.“

Das Management liege also bei den Schulleitungen, „und damit auch die Verantwortung für die Maßnahmen.“ Aus den Kollegien hörte Duggen Stimmen wie diese: „Ich fühle mich maßlos überfordert, zumal Zeugnisse und eine Prüfung anstehen.“

Lehrer müssten sich eigentlich dreiteilen

Zusätzlich gebe es Ängste sich anzustecken, weil die Menschenmenge im Klassenraum doch recht groß sei. Und vor allem an Grundschulen sei es ein Problem, positiv getestete Schüler sofort zu isolieren.

„Die Lehrkraft muss die Klasse beaufsichtigen, das Kind in einen Extraraum bringen, die Eltern anrufen – sich also mindestens dreiteilen“, sagt Duggen. Auch für die isolierten Kinder, die bis zu drei Stunden auf ihre Abholung warten mussten, sei die Situation belastend. An manchen Grundschulen fehlten betreuende Erwachsene, weil sie in Isolation oder Quarantäne sind.

Schulleitungen wegen Corona stark gefordert

Eine „ungeheure Aufgabe“ hätten die Schulleitungen zu schultern: Von 10,5 Arbeitsstunden gingen 6,5 Stunden reine Arbeitszeit für Corona-Themen drauf, von Testausgabe bis zu Informationsbriefen und bei positiven Schnelltests E-Mails an die Klassen-Elternschaft und die Familien schicken und den Nachlauf organisieren.

Einen umfangreichen Arbeitskatalog hatte etwa die Heinrich-Rantzau-Schule in Bad Segeberg abzuarbeiten. Denn Vieles ist zu berücksichtigen, in den Klassenräumen, auf dem Schulhof mit der Baustelle, beim Testen, mit der Maskenpflicht, im Unterricht, in den Pausen, bei Toilettengängen, beim Kommen und Verlassen der Schule, beim Umgang mit erkrankten Kindern.

Schüler mit Lernstoff nicht im Rückstand

Ein wenig mit Sorge hatte Schulleiterin Anja Look auf den Schulanfang geschaut. Bis auf vereinzelte Corona- oder Quarantänefälle im Kollegium sei es gut gelaufen. An der Kohortenbildung der Schüler hatte sie schon in der Vorwoche gebastelt.

Froh ist sie, dass der Unterricht in diesem Schuljahr bislang in Präsenz verlaufen konnte. „Vom Stoff her sind wir nicht in Rückstand.“ Was aber bleibt: die Ungewissheit, wie es weitergeht. „Die Infektionszahlen steigen ja.“

Segeberger Elternvertreter besorgt

Ingo Dwinger (Sülfeld), Kreiselternbeiratsvorsitzender der Grundschulen und Förderzentren sowie Vize-Kreiselternbeiratsvorsitzender der Gemeinschaftsschulen, sorgt sich. Die Hürde für den Wechsel zum Distanzunterricht sei vom Bildungsministerium hoch gelegt worden. „Für Hybridunterricht fehlen Mittel und Personal, was seit Jahren bekannt ist, auch schon vor Corona.“