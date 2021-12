Bad Bramstedt

Die Schuldenlast des Schulverbandes Bad Bramstedt steigt jedes Jahr. Ende 2021 steht der Zusammenschluss von Bad Bramstedt und neun Umlandgemeinden mit 8,5 Millionen Euro in der Kreide, Ende kommenden Jahres werden es schon gut 11 Millionen Euro sein, denn für das Haushaltsjahr 2022 werden Kredite in Höhe von drei Millionen Euro aufgenommen.

Hohe Verbandsumlage für die Stadt

Auch die Jahre 2023 und 2024 werden noch jeweils mit zehn Millionen Euro abschließen, erst danach könnte es weniger werden. Der Schulverband unterhält die Grundschulen Am Bahnhof, Am Storchennest und Am Maienbeeck/Wiemersdorf, die Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook, das Förderzentrum Bramauschule und die Gemeinschaftsschule Auenland. Die Verbandsgemeinden müssen im kommenden Jahr gut 4,6 Millionen Euro an Schulverbandsumlage aufbringen, dabei ist Bad Bramstedt der größte Zahler mit annähernd 3,2 Millionen Euro.

Gebäude werden erweitert und saniert

Derzeit investiert der Schulverband tüchtig in Erweiterung und Sanierung seiner Einrichtungen. Vor allem für die Schule am Bahnhof werden auch 2022 noch Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro notwendig sein. Für die Gemeinschaftsschule Auenland fallen vorerst nur Planungskosten an, ein Raum für darstellendes Spiel soll in Angriff genommen werden, zudem steht die Sanierung des Sportplatzes an. Der erste Bauabschnitt der Erweiterung der Grundschule Am Storchennest erfordert Investitionen in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Die Grundschule Am Maienbeeck ist im Haushalt lediglich mit 50.000 Euro an Planungskosten für bauliche Maßnahmen berücksichtigt. Die Schule müsste nicht nur saniert werden, ein Fahrstuhl steht auf der Wunschliste, um Barrierefreiheit zu schaffen.

SPD möchte Fördergelder generieren

Um mit den Investitionsvorhaben mit Glück leichter voranzukommen, brachten die Bad Bramstedter Schulverbandsmitglieder Dr. Manfred Spies und Karin Steffen (beide SPD) mit einem Dringlichkeitsantrag die Fördermittel aus dem Landesprogramm „IMPULS 2030 II“ in die Beratungen der Zusammenkunft. Aus diesem Programm stehen für den Kreis Segeberg zehn Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings müssen die Interessenten sich sputen. Die Projekte müssen nämlich bereits bis Ende Februar nächsten Jahres angemeldet werden. Im Mai wird dann eine Prioritätenliste bekanntgegeben.

Fahrstuhl oder Sportplatz – oder beides?

Als Projekte aus dem Schulverband schlugen Steffen und Spies die Vorhaben am Maienbeeck und der Gemeinschaftsschule vor. In einer regen Diskussion begrüßten zwar alle den Wunsch von Spies und Steffen, damit aber der Schulverband eine Chance hat, auch berücksichtigt zu werden und anschließend in der Lage ist, die über die Förderung hinausgehenden Mittel zur Verfügung zu stellen, sprachen sich viele für eine Priorisierung aus. „Wir sollten erst einmal die Investitionen nehmen, die wir wirklich realistisch umsetzen müssen“, so Weddelbrooks Bürgermeister Stefan Gärtner. Sein Amtskollege aus Wiemersdorf, Gerd Sick, schloss sich an und wollte „erstmal die Maßnahmen schärfen.“ Sick beantragte bei Hitzhusens Bürgermeisterin Claudia Peschel, die als stellvertretende Schulverbandsvorsteherin die Sitzung leitete, dem als Gast anwesenden Auenland-Schulleiter Wolfram Henkies dazu das Wort zu erteilen: Für den Schulleiter ist die Sportplatzsanierung vorrangig.

Die Schulverbandsversammlung einigte sich schließlich auf zwei Projekte: Die Sportplatzsanierung der Auenlandschule und die Sanierung der Maienbeeckschule. Wie wichtig für diese Schule ein Fahrstuhl wäre, machte Karin Steffen deutlich mit ihrem Hinweis auf einen Schüler im Rollstuhl, dessen Klassenraum sich im Obergeschoss befindet: „Ich finde es beschämend, dass die Eltern jeden Tag ihren Sohn nach oben tragen müssen.“

Von Anna-Maria Persiehl