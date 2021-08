Henstedt-Ulzburg

Der Schulwald im Ortsteil Henstedt, der grundsätzlich allen Schulen in Henstedt-Ulzburg zur Verfügung steht, soll aufgewertet werden. Lange Jahre war das Wäldchen nicht mehr für den Unterricht genutzt worden. Es ist verwildert. Erst ein CDU-Antrag vor einigen Jahren sowie der Einsatz vom Naturschutzbeauftragten Johannes Engelbrecht und schließlich zwei engagierte Lehrer der Olzeborchschule haben Schwung in das Thema gebracht.

Unterrichtsstoff in der Natur vermitteln

Am Montagvormittag machten sich nun die ersten fast 30 Kinder der Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule daran, Knöterich und das indische Springkraut – beide machen es den heimischen Pflanzenarten schwer - rauszuziehen. Begleitet wurden sie von ihren Lehrern Steffen Schlömer und Wolfgang Schwaiger. Die beiden Pädagogen haben es sich zum Ziel gemacht, den Mädchen und Jungen im Schulwald die Natur näherzubringen und Unterrichtsinhalte direkt in der Praxis zu vermitteln. Baumarten ermitteln, Zusammenhänge verstehen, aber auch zum Beispiel die konkrete Planung zum Bau eines Hochbeetes werden künftig im Schulwald auf dem Programm stehen. „Wir wollen gerne und viel Zeit hier verbringen“, sagt Lehrer Schlömer.

Erst müssen 100 Tannen im Schulwald Henstedt weichen

Bis es aber soweit ist, werden zunächst in den nächsten Wochen gut 100 Küstentannen im Wald gefällt und von den Schülerinnen und Schüler durch neu gepflanzte Buchen ersetzt. „Das ist pures Lernen“, betont Schlömer. In den 80er Jahren war der Schulwald angelegt worden, mittlerweile sind die Küstentannen umsturzgefährdet und müssen weg. Im kommenden Herbst soll das Wäldchen durchgeforstet werden. Aus dem Holz – so der Plan – entstehen Bänke und Tische für das künftige Klassenzimmer im Grünen. Bei allen Schritten sollen die Kinder beteiligt werden, sodass der Wald zu „ihrem“ Wald werde.

Auch der Schulgarten auf dem Gelände der Olzeborchschule soll deutlich mehr als bislang genutzt werden. Die komplett umzäunte Fläche am Wanderweg soll Tore bekommen, sodass sie für die Unterricht genutzt werden kann.

Natur und Schule als Kombination scheinen gerade im Trend zu sein: In Bad Bramstedt hat die Schule am Storchennest vor kurzem ein ähnliches Projekt vorgestellt, die „Draußenschule“.