Kaltenkirchen

Vor drei Jahren gründeten Ramon Maatz und seine Frau Ebba Frank den schwedischen Zirkus Lattjo Lajban und sind nun zum ersten Mal in Kaltenkirchen. „Unsere Heimat ist Schweden“, sagt Ebba Frank. Sie ist gebürtige Schwedin und entfernt mit der bekannten Zirkusfamilie Frank verwandt. Die 25-Jährige stammt aus einer Zirkusfamilie und kann sich ein Leben ohne die Manege gar nicht vorstellen. Auf einer Grünfläche am Ohlandpark haben die fünf Erwachsenen und zwei Kinder bis kommenden Sonntag ihr Quartier aufgeschlagen.

Auch Ebbas Mann Ramon ist in einer klassischen Zirkusfamilie aufgewachsen und mittlerweile in achter Generation in der Branche tätig. Der gebürtige Bad Segeberger hatte den großen Wunsch, wieder in den Kreis Segeberg zu kommen und dort den Besucherinnen und Besuchern Unterhaltung unter dem Zirkusdach zu bieten. „Im Herbst wollen wir in Bad Segeberg unser Zelt aufschlagen“, freut Ramon Maatz sich auf eine Heimkehr in die Heimatstadt. Noch laufe der Antrag für Gastspiele auf dem Landesturnierplatz. Aber die Zirkusfamilie ist guter Dinge, dass das klappen wird.

Hundenummer im Zirkus Lattjo Lajban ist das Besondere

Der Zirkus Lattjo Lajban – das bedeutet laut Ebba Frank so viel wie Spaß haben – hat neben Artistiknummern auch eine Dressur mit sieben Hunden im Programm, die von Ramon Maatz einstudiert wurde. „Unsere Hunde sind Familienmitglieder“, berichtet der Zirkusdirektor. Seine ältesten Vierbeiner sind elf Jahre alt und machen immer noch eifrig mit. „Die kennen das Zirkusleben“, erzählt Maatz und lacht.

Wenn sie nicht gefordert sind, liegen die vierbeinigen Zirkusartisten entspannt in ihrem Freilauf. Aber wenn sie losgelassen werden, toben sie freudig über den Platz. Nur ein kurzer Pfiff von Ramon Maatz und es herrscht wieder Ordnung in der kleinen Hundemeute, zu der insgesamt neun Tiere gehören. Seine Dressur sei bereits mit Preisen ausgezeichnet worden, berichtet Maatz. „Die Hunde sind unser ganzer Stolz.“

Die Schwedin Ebba Frank und Pony Tiger freuen sich auf ihre Besucher im Zirkus Lattjo Lajban in Kaltenkirchen. Quelle: Nicole Scholmann

Auch drei Pferde und Ponys werden in der Manege gezeigt. Mehr Tiere hat der Zirkus Lattjo Lajban nicht. Daneben gibt es Artistik und viel Clownerie, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen zu bringen. „Unser Sohn Miguel ist der August“, verrät Ebba Frank. Sie selbst ist mit einer Kleiderwechsel-Nummer zu sehen. Innerhalb kürzester Zeit, so erzählt Ebba Frank, tauscht sie ihr Outfit und will damit das Publikum zum Staunen bringen. Auch Hula-Hoop gehört zu ihrem Repertoire.

Sohn Miguel ist mit seinen acht Jahren schulpflichtig und muss in jedem Gastspielort eine Schule besuchen. „Er hat aber eine Stammschule und bekommt von dort die Aufgaben“, verrät Mutter Ebba Frank. In den jeweiligen Schulen nimmt er sich dann den jeweiligen Unterrichtsstoff „seiner“ Schule vor und wird von den Lehrern in der Übergangsschule dabei an die Hand genommen. „Das klappt inzwischen wirklich gut“, freut seine Mutter sich. Seit März tourt der Zirkus durch Deutschland.

Vorstellungen in Kaltenkirchen und Wahlstedt Vorstellungen sind von Mittwoch, 4. Mai, bis Sonnabend, 7. Mai, täglich ab 16.30 Uhr, am Sonntag öffnet sich die Manege um 14 Uhr. Ab dem 12. Mai bis zum 22. Mai ist der schwedische Zirkus in Wahlstedt auf dem Schützenplatz zu sehen. Donnerstags ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Es gibt eine Tageskasse. Näheres unter Telefon 0176/81163007. Es gibt keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.

300 Sitzplätze stehen im Zirkuszelt zur Verfügung. „Das vergangene Wochenende lief wirklich sehr gut“, sagt Ebba Frank. Dennoch macht die Familie sich Gedanken. „Alles wird ständig teurer. Wie lange haben die Familien noch das Geld, um in den Zirkus zu gehen?“, fragt Ramon Maatz. Eine Herausforderung sei, das junge Publikum dafür zu begeistern. Deshalb wolle er zusammen mit seiner Frau auch mehr in den Sozialen Netzwerken Werbung machen. Bisher laufe das klassisch über Plakate und Besuche in Schulen und Kitas, wo Ermäßigungskarten ausliegen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Menschen vom Zirkus Lattjo Lajban hoffen, dass sie immer noch Menschen mit ihren eineinhalb Stunden langen Shows begeistern können. „Wir sind ein richtiger Kinderzirkus“, beschreibt Ebba Frank.