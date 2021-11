Afrikanische Schweinepest - Schweinepest-Risiko in Segeberg: Kreis will Kontrollen in Ställen ausweiten

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Ostdeutschland weiter aus. Der Kreis Segeberg macht sich Sorgen um das Einschlepprisiko und will seine Hygienekontrollen ausweiten. Es wurden Mängel festgestellt. Ein Ausbruch in Segeberg wäre eine Katastrophe, sagt Schweinebauer Dietrich Pritschau.