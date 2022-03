Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Nützen an einer Ampelkreuzung zur A7 wurden vier Menschen verletzt, darunter ein Baby und ein Kleinkind. Das Prekäre: An dieser Stelle geschehen gehäuft Unfälle dieser Art. Allein in 2021 krachte es an der Kreuzung neun Mal. Die Polizei macht seit langem Druck auf die Autobahngesellschaft.