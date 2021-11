Norderstedt

Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt im Norderstedter Altenheim Hog’n Dor nach mehreren Todesfällen im Zuge eines Corona-Ausbruchs. Eingeleitet wurden mehrere Todesermittlungsverfahren, erklärte Oberstaatsanwalt Axel Bieler KN-Online. Alle Verstorbenen aus dem Heim werden nun obduziert. Außerdem soll geprüft werden, ob strafrechtliche Verantwortlichkeiten Einzelner vorliegen.

Verstorbene Heimbewohner in Norderstedt werden obduziert

Im Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Norderstedter Pflegeeinrichtung mit 90 Infizierten Bewohnern und Mitarbeitenden sind bisher sechs Bewohner verstorben. Außerdem starb ein Mensch nach Kontakt mit einer infizierten Person aus der Einrichtung.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Rechtsmedizin von der Staatsanwaltschaft in Kiel beauftragt, alle Verstorbenen aus dem Heim zu obduzieren, erklärte Oberstaatsanwalt Bieler. Dabei gilt es zunächst zu klären, ob die Betroffenen mit oder an Corona gestorben sind. „Die Medizin ist hier durchaus nicht schwarz oder weiß.“

Bisher sei lediglich die Untersuchung des ersten Toten abgeschlossen, sagte Bieler am Dienstag. Vor fast zwei Wochen war zunächst ein 95 Jahre alter Mann verstorben in Folge des Coronaausbruchs in dem Heim. Das Ergebnis sei nicht 100-prozentig, so Bieler. Die Person sei zwar an einer Atemwegserkrankung gestorben, ob diese eindeutig auf Corona zurückzuführen ist, sei schwer zu sagen, erklärte Bieler im Gespräch mit KN-Online.

Staatsanwaltschaft prüft strafrechtliche Verantwortlichkeit

Jeder Todesfall werde einzeln betrachtet. Bis die Untersuchungen abgeschlossen seien, werde noch einige Zeit vergehen, sagte der Oberstaatsanwalt.

Ob sich aus den Todesfällen auch individuelle strafrechtlich relevante Verantwortlichkeiten ableiten lassen, ist bisher offen. Es gilt die Frage zu klären, ob überhaupt feststellbar ist, wer, wann und wie Corona ins Heim getragen hat, so Bieler. Auch die Einhaltung oder Missachtung von Hygienekonzepten und Dienstanweisungen werde dabei überprüft. Es werden schwierige Ermittlungen, weiß Bieler.

Wenn es einen Anfangsverdacht dafür gibt, dass eine oder mehrere Personen bewusst oder fahrlässig zum Ausbruch und zum Tod mehrerer Menschen beigetragen haben, werde es Ermittlungen gegen bestimmte Personen geben.

Ein Drittel der infizierten Mitarbeitenden war nicht geimpft

Derzeit werde aber nicht gegen eine konkrete Person ermittelt, sagte Bieler. Man müsse auch aufpassen, nicht in den Modus einer „Hexenjagd“ zu geraten, so der Oberstaatsanwalt. Denn es sei bekannt, dass durchaus auch vollgeimpfte Personen das Coronavirus weitergeben können.

Das Gesundheitsministerium hatte die Ermittlungsbehörden auf den Ausbruch in dem Norderstedter Heim aufmerksam gemacht. Es gibt den Verdacht, dass ungeimpftes Personal für den Ausbruch verantwortlich sein könnte. Ein Drittel der infizierten Mitarbeitenden in Norderstedt war nicht geimpft gewesen. Einen Nachweis gibt es dafür bisher nicht, hatte auch der Kreis Segeberg bisher mehrfach betont.

Insgesamt waren und sind 90 Bewohner und Mitarbeitende aus dem Haus Hog’n Dor mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Heimbewohner werden noch im Krankenhaus behandelt, hieß es am Montag.

Diskussion um Impfpflicht bei Pflegepersonal

Seit dem Ausbruch in der Pflegeeinrichtung in Norderstedt, aber auch anderen Altersheimen, wird verstärkt die Einführung einer Impfpflicht für Pflegepersonal diskutiert. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte sich „extrem verärgert“ darüber gezeigt, dass es Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen gebe, die sich nicht impfen lassen. Dies sei nicht verantwortungsvoll.

Eine Impfpflicht schließt Garg nicht mehr aus. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen inzwischen für sinnvoll als „allerletzten Schritt“.

Im Haus Hog’n Dor in Norderstedt gibt es 54 Mitarbeitende. 22 von ihnen sind inzwischen positiv auf Corona getestet. Die Impfquote beim Personal liege bei 75 Prozent hatte Geschäftsführerin Martina Homfeldt bereits im Oktober mitgeteilt. Mehr als die Hälfte der ungeimpften Mitarbeiter seien Corona-positiv.

Zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel hat sich die Geschäftsführung des Norderstedter Heimes auf Anfrage bisher nicht geäußert.