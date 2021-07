Kaltenkirchen

Dr. Christian Wölke freut sich. Seit einer Woche praktiziert der 40-jährige gebürtige Münsteraner in Kaltenkirchen: „Zwischenmenschlich passt es sehr gut, wir fühlen uns hier schon als richtiges Team“, sagt der Allgemeinmediziner. Er ist jetzt Praxis-Partner von Internist Dr. Lars Berger, der ebenfalls erst seit einigen Monaten in Kaltenkirchen ansässig ist.

Arbeiten bis zum Ruhestand

„Mit war es wichtig, dass wir durch die Kombination aus hausärztlich tätigem Internisten und Facharzt für Allgemeinmedizin mit unseren sich ergänzenden Qualifikationen eine breit gefächerte Versorgung anbieten können“, so Wölke. Vom Standort Kaltenkirchen halte er viel, hier wolle er bis zu seinem Ruhestand arbeiten. Wölke hat nach dem Medizinstudium an verschiedenen Krankenhäusern im Bereich der Inneren Medizin gearbeitet. Danach war er im Ruhrgebiet als Notfallarzt unterwegs. Im Bereich der Notaufnahme hat Wölke vor allem internistische und neurologische Akut-Patienten behandelt. Später war er in der hausärztlichen Praxis seiner Familie in Münster sowie in einer Praxis in Niedersachsen tätig und hat dort Weiterbildungen in den Bereichen der psychosomatischen und geriatrischen Grundversorgung absolviert.

Bundesweite Werbung hat sich gelohnt

„Wir haben bundesweit viel Werbung gemacht für Kaltenkirchen als hausärztlicher Standort. Und die Mühe hat sich gelohnt“, freut sich Bürgermeister Hanno Krause. Erfreut ist Krause auch über die Unterstützung einiger Hauseigentümer in Kaltenkirchen, die offen dafür waren, an Ärzte zu vermieten und bei den erforderlichen Umbauten halfen. „Mit dem Förderbescheid über 10.000 Euro, die von der Stadtvertretung bewilligt wurden, wollen wir zeigen, dass uns die hausärztliche Versorgung in Kaltenkirchen ernst und wichtig ist“, so Krause. Innerhalb eines Jahres hat die Stadt sechs neue Ärzte nach Kaltenkirchen geholt. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein. Geplant ist außerdem ein Ärztezentrum.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neue, modern eingerichtete Hausarztpraxis in der Hamburger Straße 54 (vorher Lebenshilfe) nimmt noch neue Patienten auf. „Wir haben auf jeden Fall noch Kapazitäten“, sagt Dr. Wölke. Neben den 10.000 Euro gab es seitens der Stadt auch noch eine Torte zur Begrüßung.