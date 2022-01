Kreis Segeberg

Eine Diskussion ist in Feuerwehren ausgebrochen: Ob sie in Zeiten der Coronawelle in Präsenz tagen sollen oder nicht. In der Gemeinde Bark etwa wählte die Ortswehr Bockhorn ihren neuen Wehrführer, die Schwester-Ortswehr Bark will sich dagegen nicht treffen. Manche wählen Hybridtreffen, online und in Präsenz.

„Ich kann beide Seiten verstehen“, sagt Jens Finnern, der die Amtsfeuerwehr Leezen leitet. Er wohnt in Bark, besuchte aber als Gast die Versammlung in Bockhorn am vorigen Wochenende. Es sei ein Dilemma und immer ein Abwägungsprozess zwischen Nutzen und Risiken. Wenn man nicht tage, sei man eine Spaßbremse, wenn doch, gebe es Kritik wegen möglicher Ansteckungen.

Feuerwehrversammlung in Präsenz vor einer Woche noch vertretbar

In Bockhorn war nach dem Rückzug des langjährigen Wehrführers Frank Bock die Stelle neu zu besetzen. Gewählt wurde dessen bisheriger Stellvertreter Marcus Soltau, zugleich stellvertretender Amtswehrführer.

Wer neuer Vize in der Ortswehr Bockhorn wird, soll später entschieden werden, sagt Finnern. Er hat die Versammlung im Feuerwehrhaus in Bockhorn noch für vertretbar gehalten. Die Örtlichkeit und das Hygienekonzept hätten dies hergegeben, die Wahl sei wichtig gewesen.

Nur rund 20 von etwa 60 Plätzen in Feuerwehrhaus in Bockhorn besetzt

Die 60 Plätze seien nur mit rund 20 Personen besetzt gewesen, mit Tests für alle Besucher, regelmäßigem Lüften, Maske, Kontaktliste, Hygienekonzept, Laufwegen und einem offenen Tor beim kurzen Essen in der Fahrzeughalle.

Land half Segeberger Wehren bei Kauf neuer Feuerwehrwagen Etliche Feuerwehren im Kreis Segeberg erhalten bald neue Einsatzfahrzeuge. Ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 erhalten die Feuerwehren in den Gemeinden Neversdorf, Seth, Blunk, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Winsen, Lentföhrden, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug geht an die Feuerwehren der Gemeinden Seedorf und Todesfelde. Das Innenministerium hatte erstmals eine landesweite Sammelbestellung aufgegeben. Die Kommunen, die sie bezahlen müssen, sparen über zehn Prozent der Anschaffungskosten. Außerdem mussten sie die komplizierten Vergaberichtlinien nicht prüfen. Denn daran waren einige Kommunen gescheitert, weshalb etwa der Kreis Segeberg erhebliche Kaufzuschüsse zurückgefordert hatte. Außerdem werden die Fahrzeuge landesweit standardisiert. 41 Fahrzeuge mit einem Volumen von 12,9 Millionen Euro waren von 41 Kommunen bestellt worden. Im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 sollen die ersten Wagen ausgeliefert werden. Bis auf Weiteres will das Land in jedem Jahr bis zum 31. Dezember die Möglichkeit einräumen, sich an der nächsten Sammelausschreibung zu beteiligen. Die Auswahl der Fahrzeugtypen werde erweitert.

Maximal 70 Minuten habe die Sitzung am vorigen Wochenende gedauert. Im Nachlauf habe es keinen Positivfall gegeben. Jetzt allerdings, mit nach oben geschossener Inzidenz im Kreis Segeberg, würde er den Bockhornern von einer Versammlung abraten.

Mehrere Feuerwehren haben Präsenztreffen abgesagt

Amtswehrführer Jens Finnern räumt ein, dass es auch Kritiker gegeben habe, weil die Bockhorner tagten. Die Schwester-Ortswehr in Bark etwa habe ihre Sitzung abgesagt, auch die Feuerwehr Todesfelde.

Bürgermeister Bastian Wortmeier: "Weil der halbe Vorstand neu zu besetzen war, haben wir uns nach Rücksprache mit dem Kreiswehrführer dazu entschieden, eine Versammlung abzuhalten." Quelle: Klaus J. Harm

Feuerwehrmitglied aus Bark ist auch Bastian Wortmeier, Bürgermeister der Gemeinde. „Aufgrund der Tatsache, dass in der Bockhorner Wehr der halbe Vorstand inklusive Wehrführung neu zu besetzen war, haben wir uns nach Rücksprache mit dem Kreiswehrführer dazu entschieden, eine Versammlung abzuhalten“, schreibt Wortmeier auf Anfrage.

Barks Bürgermeister Bastian Wortmeier hatte Wahlvorschläge vorgelesen

„Mit einem guten Hygienekonzept und Aufteilung auf zwei Räume und Anbauzelt fand die Sitzung mit rund 20 Personen statt.“ Kameraden, die nicht in die Räume gehen wollten, hätten draußen im Zelt gewählt.

Wortmeiers Besuch war offenbar nur kurz gewesen. „Ich war zum Tagesordnungspunkt Wahlen dazugekommen, um die Wahlvorschläge vorzulesen.“ Nach jetzigem Stand gebe es keine Infektionen, die auf die Versammlung zurückzuführen seien.

Briefwahl wäre für Feuerwehr umständlicher gewesen

Frank Bock (51), sechs Jahre stellvertretender und dann elf Jahre lang Bockhorner Ortswehrführer, verteidigt die Versammlung. Es hätten strenge Regeln gegolten. Eine Briefwahl wäre umständlicher gewesen. Und man treffe sich doch auch privat, sagt Bock, der mit dem Schleswig-Holsteinischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt worden ist.

Die Geschendorfer wählen einen anderen Weg, ein Hybridtreffen am 12. Februar. Damit habe die Wehr schon 2021 gute Erfahrungen gemacht, sagt Kai Mattejat. Er hat ebenfalls die Wehrführung, ganz im Frieden, nach gut 14 Jahren niedergelegt.

Online zu tagen beugt auch schwierigen Diskussionen vor

Getagt wird abends online. Mit allen technischen Raffinessen der Bild- und Ton-Übertragung, weil die Wehr unter ihren 35 Aktiven über derlei Fachleute verfügt, freut sich Mattejat. Nur die Wehrführerwahl läuft zuvor in Präsenz. Nachmittags ist mehrere Stunden das Wahllokal im Feuerwehrhaus geöffnet. Nur einige Führungskräfte sind vor Ort. Eine Briefwahl rechtssicher durchzuführen, wäre zu kompliziert gewesen.

Kai Mattejat hat nach gut 14 Jahren die Wehrführung abgeben: Mit einer Hybridversammlung habe die Wehr schon 2021 gute Erfahrungen gemacht. Quelle: Archiv

Das sei mit dem Kreis und dem Amt abgesprochen, sagt Mattejat. Die Onlinesitzung diene dem eigenen Schutz vor Infektion. Und beuge auch Diskussionen vor, die es gäbe, wenn sich bei Präsenztreffen Teilnehmer doch anstecken würden. „Es gab bei uns keine großen Diskussionen darüber.“

Land und Kreis raten von Präsenztreffen der Feuerwehren ab

Land und Kreis schauen kritisch auf die Feuerwehr-Versammlungen in Präsenz, haben aber kein Verbot verhängt. Das Innenministerium hat den Wehren empfohlen, „den Ausbildungs- und sonstigen Dienstbetrieb zunächst einzustellen“ – um die Einsatzbereitschaft nicht durch Infektions- und Quarantänefälle zu gefährden. Endgültig entscheiden müsse der „Träger der Feuerwehr (...) in Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde“.

Gemeint sind also die Bürgermeister und der Kreis Segeberg. Der Kreis unterstützt die Empfehlung des Landes, sagt Pressesprecherin Sabrina Müller. Wegen der „rapide steigenden Zahlen mit Omikron-Fällen sollten alle Zusammenkünfte verschoben werden oder digital durchgeführt werden.“ Briefwahlen seien gestattet.

Kreis-Infektionsschutz arbeitet bereits am Limit

Sie bat indirekt auch, das Kreisgesundheitsamt nicht mit neuen Coronafällen zu belasten. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass eine Verbreitung des Virus auch mit 2G (für Geimpfte und Genesene) nicht ausgeschlossen werden könne.

„Der Infektionsschutz arbeitet bereits am Limit.“ Eine eigene Allgemeinverfügung zu Feuerwehrversammlungen habe der Kreis nicht erlassen, sagt Müller. Falls Treffen stattfinden würden, sei ein Hygienekonzept nötig. „Das muss vorab nicht vom Kreis genehmigt werden.“

Kreisfeuerwehr Segeberg rät generell von Versammlungen ab

Kreiswehrführer Jörg Nero (Groß Kummerfeld) berichtet von „vielen Rückmeldungen, dass die bereits geplanten Jahreshauptversammlungen abgesagt und nach hinten verschoben werden.“

Einige Wehren wollten sie als Online-Variante durchführen. Die erforderliche technische Ausstattung sei meist schon angeschafft worden, sagt Nero. Er befürwortet generell, sich an die Empfehlung des Landes zu halten.

Pflicht zur Jahreshauptversammlung jetzt ist ausgesetzt

„Durch die Möglichkeit, die Wahlen per Briefwahl durchzuführen, sind selbst Funktionswahlen ohne Präsenz durchführbar.“ Auch sei die Pflicht zur Durchführung der Jahreshauptversammlung im ersten Quartal eines Jahres ausgesetzt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztlich entscheide aber die Gemeinde oder Stadt, ob sich die Wehren in Präsenz treffen dürfen oder nicht, sagt Nero. „Das kann von uns nicht beeinflusst werden.“

Kreisfeuerwehrverband Segeberg plant Sitzung – aber vielleicht online

Der Kreisfeuerwehrverband selbst will seine Jahreshauptversammlung am 1. April ausrichten. Wie, hängt von der Lage dann ab, erläutert Nero. Ein großer Veranstaltungsraum sei blockiert, um notwendige Abstände der Teilnehmer einhalten zu können. „Auch eine Online-Jahreshauptversammlung ist für uns denkbar.“