Vergleichsweise gut, aber in kleinen Schritten kommt das Projekt des Kreises voran, 15 Allgemeinärzte für Praxen zu gewinnen, 20 Gemeindeschwestern ausbilden zu lassen sowie die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zu fördern.

Bislang ließ sich eine Ärztin weiterbilden, erhielt acht Monate jeweils 300 Euro Wohngeldzuschuss, arbeitet jetzt in einer Praxis im Kreis Segeberg, berichtete Projektkoordinator Otto Melchert dem Kreisordnungsausschuss.

Derzeit sei eine weitere Ärztin in der Weiterbildung. Drei weitere Jungärzte hätten Bewerbungen eingereicht, zwei dies angekündigt. Vier Teilnehmer haben sich zu nicht-ärztlichen Praxisassistenten (Gemeindeschwestern) ausbilden lassen, fünf stecken in Lehrgängen. Der Kreis zahlt den ausbildenden Hausarztpraxen jeweils 1000 Euro Lohnkostenzuschuss. Zwei MVZ entstanden, in Bad Bramstedt, und auch in Wahlstedt. „Dort arbeiten derzeit drei Hausärzte“, sagt der Wahlstedter Bürgermeister Matthias Bonse.