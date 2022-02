Gewerbeflächen in Segeberg sind heiß begehrt, schon wieder wurden im Kreis die meisten Grundstücke der Metropolregion verkauft. Damit gehen allerdings auch die verfügbaren Flächen rasant zurück. Bad Segeberg hat aktuell keine bebaubaren Grundstücke mehr. Gehen dem Kreis bald die Gewerbeflächen aus?

Von Nadine Materne