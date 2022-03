Einig waren sich die Segeberger Kreispolitiker in der Kritik am Wege-Zweckverband (WZV), der die Entsorgung beim Sperrmüll und Strauchgut umstellen will. Doch sie mussten erkennen: Bei diesem umstrittenen Plan des WZV sind sie machtlos. Aus einem Grund, für den sie selbst verantwortlich sind.