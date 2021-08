Tief beeindruckt kehrten Segeberger Rettungskräfte vom Hilfseinsatz im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz zurück. „Es fehlt den Menschen alles, angefangen beim Dosenöffner“, berichten Segeberger Feuerwehrleute. KN-online schildern sie Eindrücke, was gut und was schlecht lief, wie man helfen kann.