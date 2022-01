Segeberger bot Kreisinfektionsschutz Hilfe an – und hörte nie wieder was

Die Inzidenz steigt und steigt. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 2668 Segeberger neu infiziert. Die Inzidenz stieg von 905,7 am Donnerstag auf 959,7 am Freitag. Das ist der höchste Wert aller Landkreise in Deutschland, und Platz sieben nach den Städten Bremen, vier Berliner Ortsteilen und Delmenhorst. Das Bild wird auch nicht dadurch verzerrt, dass Segeberg viele Nachmeldungen wegen Bearbeitungsstaus hätte. „Die Werte der vergangenen sieben Tage bilden mittlerweile wieder weitestgehend das tägliche Geschehen ab“, versichert Kreissprecherin Sabrina Müller. „Insofern ist die momentane Inzidenz relativ nah am Ist-Stand.“

Der Kreis Segeberg zählte bis Freitag, 14 Uhr, innerhalb eines Tages 420 neue Infektionen (Vergleich zu Donnerstag: -75). Insgesamt sind es damit 17.031 Fälle. Aktuell sind 4879 Segeberger infiziert (+244). 13 von ihnen (-4) werden in Kliniken behandelt, darunter weiterhin vier Patienten auf Intensivstationen. 198 Menschen sind bislang an oder mit Coronavirus gestorben. Zur Zahl der Menschen in Quarantäne und der Genesenen konnte Müller noch keine Angaben machen.

Das Bildungsministerium teilte mit, am Donnerstag seien bei 44 Schülern und drei Lehrkräften die PCR-Tests positiv ausgefallen. Das sind insgesamt etwa so viele Fälle wie am Mittwoch. Die Daten werden immer mit einem Tag Verzug gemeldet.